淨零碳排主旋律 綠領人才崛起

淨零排放不能只靠減碳，還要吸碳。所謂碳匯，就是透過森林等自然環境，吸收大氣中的二氧化碳，達到淨零目標。而碳匯需要統計跟規劃的人才，帶動起一股新興產業鏈，為一些以往被認為較冷門的大學系所，迎來全新的就業領域。以森林系為例，過去畢業生多半走向公職或研究單位，如今因應碳盤查、永續管理等需求，他們開始成為各產業積極延攬的對象。另外像地理系、環工系等學生，從環境管理到碳匯交易，都發揮重要作用，也獲得更多元的就業路徑。

碳匯市場興起，不只透過森林、土壤、海洋生態系吸收二氧化碳，幫助企業邁向淨零，也為畢業生，創造新出路。ESG永續辦公室專案經理 林珮瑄：「從森林碳匯的計算，到生物多樣性，到生態系服務的價值，就是可能偏向統計方面的一些計算，然後再慢慢就可以進入永續的領域。」

林珮瑄有森林系碩士學位，大學時志願是考公職，隨著這股趨勢，畢業後投入顧問公司，為企業客戶服務。 ESG永續辦公室負責人 林群賢：「他們在本職學能上，其實也有很多(優勢)，不管在森林碳匯 不管在森林保護，呈現給客戶看的，客戶都覺得這是一個很完整的報告。」

還有學生是跨足科技、金融業，森林系碩士班畢業的江哲瑀，甚至是到醫院工作。「我現在在醫院上班。」

童綜合醫院企劃室專員 江哲瑀：「醫院的溫室氣體排放，還有ESG報告書等，等相關永續的內容編撰，或相關的數據處理。」

童綜合醫院總院長 童敏哲：「森林系的學生，是對地球的保護，永續的管理在這個方面，非常有著墨，就來我們醫院從事這方面的工作。」

除了森林系，像是地理系、環工系等學生，也因為碳匯市場，有更多就業選擇。朝陽科大環工系碩士生 陳秉豐：「像我在做生物碳(研究)，它對土壤可能的改良，在工作上可能會，比較懂得去如何利用它。」

朝陽科大環工系主任 程淑芬：「他們對產業的製程，還有它的節能減碳，汙染防治設施 都很清楚，所以他們未來，在輔導企業做ESG，或節能減碳方面，我們就有這樣相關的專業知識。」

碳匯是淨零解方，也成為專業與產業的交會點，為下一代的就業道路，開啟新契機。

