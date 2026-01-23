淨零科技四年投500億元 國科會：鼓勵新核能技術研發

國家科學及技術委員會（國科會）21日通過「淨零科技創新方案」草案，將在2026～2030年投入500億元，支持低碳能源、循環與負碳等科技研發。國科會主委吳誠文直言，新的方案鼓勵探討各種低碳能源，包含新的核能在內，國科會都會支持研發。

國科會擲500億元推淨零科技 台積電喊話願意協助

國科會昨（21）日召開委員會議，提出「116年度政府科技發展重點規劃」，明年將投入1850億元科技預算在「五大信賴產業」及「AI新十大建設」等前瞻技術，也通過「淨零科技創新方案」草案，將提報行政院審議。

廣告 廣告

國科會第一期淨零科技方案將在今（2026）年度屆期，因此提出新一期（2026～2030年）四年共500億元淨零科技創新方案。國科會說明，面對我國2030年減碳28±2%目標，以及國際地緣政治的供應鏈韌性，與AI用電需求能源系統去碳化、極端氣候突顯能源韌性等壓力，關鍵淨零科技的研發應用已刻不容緩。

國科會主委吳誠文轉述，會議上民間委員點名對綠電開發感到憂心。民間委員之一的台積電人力資源資深副總經理何麗梅表示，台積電願意提供資源協助，若政府相關預算不足，可以和政府配合加速相關科技研究。

但台積電要如何協助？未來究竟會有哪些計畫？國科會沒有正面說明，僅強調這是扣合國家《淨零路徑與台灣總體減碳行動計畫》的行政院層級科技創新整合方案，本質上是一個跨部會、跨領域的科技創新政策方向。將在報院核定後，持續與各部會就權責分工及重點議題滾動式研議，相關計畫仍須依既有審查機制辦理。

國科會科技處副執行秘書呂佩融說明，「淨零科技創新方案」草案包含五大主軸，包含布局前瞻淨零科研、打造綠色循環產業鏈、AI加速減碳應用、場域驗證與社區實作等，對應永續能源、減碳、負碳、循環與人文社會等五大科技領域。

國科會：鼓勵核能在內的低碳能源 重申三大條件

國科會主委吳誠文說明，會議中所有委員都認同新一期方案，面對減碳需求，台灣迫切要關注能源自主性問題，因為地小人稠，國內工業科技業發展快速，導致用電需求已超前電力開發的預估。

吳誠文強調，國科會在達成減碳目標前提下，新一期的方案鼓勵探討各種低碳能源，願意支持各種研發各種可能性，「包含新的核能技術，我們都會支持研發投入」。不過他指出，同樣堅持三大條件：一是保障安全，二是發電產生的排放、廢棄物不能造成環境社會危害，最後是電廠營運要得到民眾認同。

吳誠文說明，若預算通過，也有學者提出低碳能源科研計畫，國科會就會給予支持。目前已知國家原子能科技研究院正在研議新核能研究計畫。

此外，吳誠文轉述，國科會民間委員、和碩董事長童子賢委員也在會議上提出，新的能源也要在成本上可負擔，除了三大條件，還要加上第四個「合理電價」。因為太昂貴的能源不利產業發展，若要民眾一起負擔高電價也不公平。吳誠文說，國科會認同此觀點，也會在呈報行政院時提醒應注意事項。