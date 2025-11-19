淨零科技方案展現減碳階段性成果 啟動下一階段跨域科技布局
▲國科會第18次委員會議聚焦永續淨零科技、無人機產業發展與政府智慧治理。（圖：記者鍾佩芳攝）
自2023年行政院核定「淨零科技方案(2023 - 2026年)」後，跨部會持續投入永續及前瞻能源、低(減)碳、負碳、循環、人文社會科學等領域之前瞻淨零科研，協助達成2030年國家自定貢獻( NDCs)目標。行政院政務委員兼國科會主任委員吳誠文表示，淨零科技是邁向永續未來的關鍵基石，未來政府將持續透過跨部門協作，結合「科技創新」與「社區驅動」，發展淨零普惠科技，建構國家氣候韌性。
國科會19日舉辦第18次委員會議，聚焦永續淨零科技、無人機產業發展與政府智慧治理。淨零科技方案展現減碳階段性成果，階段性亮點成果包括：鈣鈦礦/矽光電電池轉換效率突破30%、電解水產氫(AEM)電解器能量效率達75%、有機金屬骨架(MOFs) 為碳捕捉劑提升碳捕獲性能達2.5倍等科研突破；鏈結產業進行場域驗證、加速前瞻技術落地應用，如：高效率碳捕獲與再利用之先導驗證、混氫鍋爐導入脫蠟製程並完成示範場域建置、協助產業導入廢磷酸鋰鐵電池低碳高值循環技術等。淨零科技方案也重視公民參與機制，推動公民團體創新示範與沙盒試驗，透過資源共享與協力平台，建立淨零社會參與民間網絡。
另，政府近年積極推動無人機產業發展，已具備成果。目前臺灣無人機業者約有250家，擁有零組件或原材料、模組與整機製造整合的完整供應鏈，且具備快速、彈性的生產能力等競爭優勢，2024年產值50.5億元，已切入全球主要商用無人機公司(如美國Skydio、法國Parrot)之供應鏈。為打造臺灣成為無人機民主供應鏈亞太中心，行政院於2025年10月核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，2025年至2030年投入總經費442億元，由經濟部統籌，整合國發基金、國科會、工程會、海委會、交通部、數發部及國防部等資源，強化無人機自主研發、系統整合與在地化製造能量，帶動供應鏈升級與聚落發展，預期至2030年無人機產值可突破400億元。
經濟部表示，無人機產業發展兼具國防自主與產業創新雙重戰略意涵，統籌型計畫聚焦「擴大國內外需求引導產業發展」、「技術開發與國際鏈結」、「形成產業聚落暨生態系」及「完善無人載具相關管理規則」四大策略，促進軍民應用並進與上下游鏈結，協助業者取得國際認證並拓展全球市場。
吳誠文主任委員進一步指出，無人機為五大信賴產業之重要一環，具技術密集與應用廣泛特性，在統籌型計畫的四大策略與跨部會攜手推動下，將可打造具競爭力的產業生態系，推升臺灣於無人機民主供應鏈中的戰略地位。
此外，數位發展部以「智慧政府，幸福臺灣」為願景，提出五大AI轉型戰略，擴展政府AI量能與智慧服務。透過集結16個部會的5年期國家級大型AI發展計畫—「智慧政府數位化精進發展計畫」，將以智慧科技促進公共領域創新與便捷服務，善用AI及資料治理提升政府施政效能；同時，確保所有公民皆能平等享受數位科技帶來的便利，推動平權共融的數位轉型，建構以人為本的「數位新社會」。
計畫承接「服務型智慧政府2.0推動計畫(2021 - 2025年)」的豐碩成果，例如在政府開放資料方面，已釋出逾5萬項資料集，包括實價登錄、即時用電、交通路況等高價值資訊，催生多項創新應用，如AI結合藥品資料的用藥諮詢機器人。個人化資料自主運用(MyData)平台已提供142項個人資料服務，民眾透過平台可線上申請社會住宅、有條件式線上申換護照等，流程快速便捷。跨機關資料傳輸平台T-Road則已介接66個機關、逾200項服務，每月傳輸量超過190萬筆，顯著提升政府服務效率。同時，政府骨幹網路每月平均阻擋約13億次惡意攻擊，展現堅實的資安防護能量。
吳誠文主任委員表示，因應全球數位轉型趨勢，政府將善用新興科技，厚植數位基礎設施，培育數位人才，精進政府業務運作模式，提升行政效能，打造民眾有感的「便捷、效能、涵容」幸福臺灣。
其他人也在看
台積電老將羅唯仁2奈米洩密案 童子賢曝「更大的隱患」
前台積電老臣、資深副總羅唯仁傳涉及台積電洩密案，和碩（4938）董事長童子賢今（19）日受訪時表示，相關資訊僅從媒體得知，台灣半導體產業的全球競爭力並不會因為一兩個個案受到動搖，他更在意的是，若是整個團隊帶走資料離開，那就麻煩了。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
台積電再爆內鬼？傳21年老將跳槽英特爾 帶走2奈米機密
台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年7月底退休，結束在台積電長達21年的職涯。當時，半導體業界便傳出他可能前往英特爾掌管研發部門；近期供應鏈消息再度指出，羅唯仁已正式加盟英特爾任職，此外，還傳出他在退休前帶走大批2奈米以下先進製程機密資料，台積電目前正積極蒐證。對於相關傳聞，台積電暫未作出具體回應。中時財經即時 ・ 1 天前
台積電人事震撼彈! 最年輕副總"棄3800萬配股"跳槽輝達
財經中心／陳孟暄 陳威余 台北報導護國神山台積電，引領全球晶圓代工技術，近期二度傳出人事震撼彈，引發熱議，10月底傳出，以15.43億身價退休的75歲台積電資深副總羅唯仁，可能轉戰英特爾，掌管研發大計，如今有台積電最年輕副總李文如，原本是採購副總，甚至放棄高達3800萬的員工配股，現在確定18號將前往輝達報到，。台積電董事長暨總裁 魏哲家：「各位的歡呼我都知道意思，今年一樣不是一樣的數字，我們比去年，從2萬加到2萬5千塊」。台積電營收和獲利屢創新高，基層員工特別獎金，每人發2萬5，而且全球員工都拿的到，甚至高階主管還有股票選擇權，只不過最近，有人放棄33張台積電股票全力，要跳槽了，這是台積電最年輕副總李文如，曾經和張淑芬一起做公益。台積電人事震撼彈！ 最年輕副總「棄3800萬配股」跳槽輝達。(圖／民視財經網)李文如曾擔任高通、蘋果、Google等大廠高階採購主管，2022年被挖角進台積電，由於能力相當好，短短2年就升任副總經理，被譽為台積電最年輕副總，但擔任副總不到1年，就決定離開，隔天台積電公告，收回一名員工，33張限制員工新股，以當時股價1155元計算，市值超過3800萬元，讓她放棄如此優渥福利，現在確定18號將前往輝達報到。台積電人事震撼彈！ 最年輕副總「棄3800萬配股」跳槽輝達。(圖／民視財經網)雲報政經產業研究院副社長 柴煥欣：「輝達本身是台積電的客戶，在採購的方面的話，也許會幫助輝達跟台積電，之間合作的一個加深的可能性，從張忠謀的時代到現在，都沒有看過台積電有輕易有任何裁員的動作，很多的企業其實也開不出，更優渥的條件，所以說，其實台積電是一個非常不容易被挖角的企業」。先前75歲退休的副總羅唯仁傳出被英特爾挖角，現在負責採購的李文如也將轉戰輝答台灣銷售業務，專家分析，輝達和台積電並不是競爭對手，日前黃仁勳才專程來台參加台積電運動會，這次挖角高階主管，或許是雙方未來合作更緊密的訊號。原文出處：台積電人事震撼彈！ 最年輕副總「棄3800萬配股」跳槽輝達 更多民視新聞報導曝成功祕訣"離不開母親" 黃仁勳:她不會英文 卻能教我英文台積電配息6元這天領 分析師：「這年」有望配10元！台股早盤漲逾2百點 台積電開1450元、上漲20元民視財經網影音 ・ 1 天前
台積電最年輕副總閃辭四個月 李文如跳槽輝達今新職上任？！
今年 7 月中旬閃電辭去台積電採購（資材）副總的李文如（Vanessa），動向持續在半導體圈引爆討論。如今最新消息確認了嗎？根據《自由電子報》的報導，她將正式加入輝達（NVIDIA），並非回到熟悉的採購領域，而是直接升級至企業級用戶相關的 WWFO 部門副總裁，未來還要掌管台灣銷售業務，權限比過去更大、戰略位置更高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「普發一萬概念股」全攻略！內需、旅遊、電商到隱藏版金融受惠股一次看｜盤點概念股
普發一萬正式上路，你領到了嗎？這波發放總額兩千多億的資金，國人可能會在餐飲、消費、旅遊、投資等領域，可望為內需市場注入活水，也是一個股市投資新方向。Yahoo奇摩財經編輯室要帶你研究普發現金概念股有哪些？如何布局普發一萬概念股？除了大家熟悉的內需族群，還有「隱藏版」的普發受惠股可留意？！投入前，也別忘了掌握普發一萬概念股的風險與變數！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
法人狠倒710億台積電重傷 台股重摔691點/輝達遭三路空襲 財報能否回擊全看黃仁勳/被動族群逆風撐場 蜜望實興勤強彈｜Yahoo財經掃描
美股周一全面下挫，投資人靜待本周輝達財報與即將公布的就業數據，加上市場還是籠罩在AI泡沫化的隱憂中，四大指數全面收黑。道瓊工業指數大跌1.18%；標普500指數下跌0.92%；那斯達克指數下跌0.84%；費城半導體指數下挫1.55%。科技股方面，Google因波克夏揭露持股大漲3.11%，但蘋果、Meta、美光、超微與輝達皆走弱。台積電ADR同步收跌0.99%，影響今日台股電子權值股氣氛。 亞股今日普遍承壓，因中日關係緊張下，日股重挫3.22%，韓股同步下跌3.32%，港股走弱1.72%，上證指數則小跌0.81%，區域市場風險情緒偏空。 台股今（18）日開盤即受美股重挫拖累，終場重挫691.19點、失守2萬7千點，收26,756.12點，跌幅2.52%，並收在全日最低，成交值放大至6,406.61億元。權值三王同步走弱，台積電(2330)大跌40元收1,405元、鴻海(2317)收230元、聯發科(2454)下挫至1170元，壓抑指數表現。盤面雖多數電子股承壓，但備援電池模組(BBU)與被動元件族群仍逆勢吸金，長園科(8038)、AES-KY(6781)、蜜望實(8043)等強勢走高。另一焦點在股王信驊(5274)盤中衝上6,690元改寫歷史新高，終場仍大漲收在6,500元，成今日市場亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 23 小時前
比特幣下探8萬美元 投資人極度恐懼…布局空頭走勢
比特幣賣壓不止，18日盤中摜破9萬美元大關，為七個月來首見，且回吐今年來逾30%的所有漲幅，並動搖整個加密貨幣資產界信心...聯合新聞網 ・ 10 小時前
台股盤前／輝達財報將登場惹恐慌！台指夜盤重跌306點 台股開盤恐不妙
聯準會降息前景再度變得不明朗，加上「全世界都在等」的輝達財報將於本週登場，市場情緒瞬間緊繃。美股週一（17）日盤中劇烈震盪，道瓊指數終場重挫逾550點、費半更慘跌1.55%，投資人明顯在財報前大幅減碼避險。受此影響，台指期夜盤同步跟殺，大跌306點，台積電期貨也下跌15元，顯示今(18)日台股開盤恐怕凶多吉少。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
AI漲多換誰接棒？從這波回檔看見半導體水務龍頭兆聯的長期價值浮現
近期台股呈現漲多修正格局，加權指數自最高28554點回檔，短線資金明顯轉為保守，市場情緒也從先前的追價氛圍，逐漸回到檢視基本面的節奏。從這波回檔可以看得更清楚，真正有基本面支撐的族群相對抗跌，而缺乏獲利動能的個股修正幅度更大。陳喬泓｜Yahoo專欄作家 ・ 1 天前
台股重挫近700點 法人心喜：1500元以下台積電仍是好買點
受外資長假效應、輝達財報即將公布影響，美股4大指數下跌，衝擊台股暴殺近700點。法人指出，本週股市觀察重點，在輝達未來AI GPU的市占率變化；由於全球AI需求趨勢不墜，台股指數震盪盤堅機率高，年底前仍有望挑戰新高。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
收盤／台積電無力護盤 台股跌176點資金全面逃竄
台股今（19）日再度遭遇重擊，指數開低一度翻紅後竟再一路殺到尾盤，終場重挫176點，收在26580.12點，創下近月新低。盤中最高一度攀上26902點，但在權值、金融、AI族群全面翻黑下，指數從紅翻黑、再急速下墜，終場收在全日最低點，形成強烈「跳水型」走勢，市場信心急凍。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
老黃飆股勤誠報到！00894成分股換血13進13出 發哥、技嘉都掰了
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導受益人數逾2萬人的中信小資高價30（00894）成分股換血揭曉，臺灣指數公司昨（18）日公告其追蹤指數成分股審核結果，現有的3...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
「夜鷹計畫」推手羅唯仁傳帶走先進製程機密 台積電未回應
台北市 / 綜合報導 台積電的老臣，也是夜鷹計畫的推手，前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，今年7月底退休，卻傳出他在退休前，動用高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料。不過對於相關傳言，台積電尚未做出回應。台積電前資深副總羅唯仁(2025.09)說：「AI的興起和運用，呈現出巨大的機會，來增進台灣百工百業，競爭和新創的商機。」在鏡頭前侃侃而談，產業未來的發展與榮景，他是前台積電資深副總羅唯仁，今年7月底退休，正當大家都以為，他要開始退休生活，羅唯仁卻傳出前往競爭對手，「英特爾」掌管研發大計，甚至疑似在退休前，動用本身高階主管職權，要求下屬簡報並影印大批，相關機密資料帶走。資深產業顧問陳子昂(10.28)說：「從7奈米、5奈米、3奈米，到現在的2奈米，那羅唯仁副總在台積電又待了21年。」羅唯仁今年75歲，曾經在英特爾擔任，先進技術發展協理暨CTM廠長，2004年加入台積電，擔任營運組織二副總經理，並在2006年至2009年擔任研發副總，升任先進技術事業，和營運組織製造技術副總。回顧台積店當年推進10奈米製程面臨極大壓力，他提出「夜鷹計畫」，打造結合「日鷹」與「夜鷹」，24小時運作的先進製程研發中心，並與設備商組成全天候應變小組，聯手開發新設備順利量產10奈米，這位戰功彪炳的老臣，對於研發與生產秘訣相當熟悉，要是真的帶走2奈米A16、A14奈米，等最先進製程技術，這對英特爾正積極推動晶圓代工業務，無疑是一大幫助。資深產業顧問陳子昂(10.28)說：「以他過去的經驗，正好能夠補INTEL過去失敗，或者補INTEL過去的不足。」據了解台積電通常會跟，退休或離職主管簽競業禁止合約，限定18個月內不得到競爭同業工作，但羅唯仁傳出並沒有簽下這份合約，是否會對台積電造成衝擊，甚至影響台灣半導體業，甚至上升到國安層級，都引起業界熱議，但目前對於整起事件以及是否對羅唯仁提告，台積電都尚未對外回應。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
十月底跳槽英特爾 前台積電資深副總"羅唯仁"爆竊密嫌疑
財經中心／楊思敏、董子誠 台北報導今年八月，台積電工程師洩密案，鬧得沸沸揚揚，沒想到又爆出，掌管技術研發的前資深副總"羅唯仁"，退休前指示下屬報告，並影印大量2奈米以下先進製程的機密資料，並在10月底跳槽老東家英特爾，擔任研發副總，引發社會譁然，認為台積電應該要有更嚴格的監管機制。民視財經網 ・ 22 小時前
昔狂酸台積電危險 季辛格再訪台改口「盛讚台灣」
台北市 / 綜合報導 英特爾前執行長季辛格，今(18)日再次在台現身。他不斷感謝台灣，希望能與台廠供應鏈深化合作。季辛格形容，在台灣「早餐時有想法，到晚上就能量產」，因此所有新創公司，都會找上台灣。而他也支持美國總統川普的半導體政策，認為這並非犧牲台灣，而是增強全球供應鏈韌性。只是川普又再一次點名台灣，說美國把晶片生意讓出來，非常愚蠢。美國總統川普說：「我們以前製造過晶片，但很愚蠢地，我們把生意拱手讓給台灣。」美國總統川普，再次點名台灣，搶走晶片生意，美國總統川普說：「如果有一位像我一樣思考的總統，我們不會讓這種事發生，但晶片都會回來的，我想幾年之內我們就會重振雄風，因為關稅晶片會回來，晶片製造者會回來。」川普力拚美國製造，還讓政府入股英特爾，去年剛卸下CEO職位的季辛格，也認同總統作法，英特爾前執行長季辛格說：「我多年來一直主張，我們需要更具韌性的供應鏈，我依然相信這是對台灣，也是對美國和全世界最好的政策，任何一個地區過度集中，都不利於產業與全球整體穩定。」季辛格強調，川普政策並不是犧牲台灣，而是要確保全球供應鏈更有韌性，他也示警，台灣在AI領域的最大挑戰是能源，不過他過去，評論台積電時，常說台灣地緣政治很危險，是個不穩定的地方，現在卻一改態度。英特爾前執行長季辛格說：「當我第一次來這裡(台灣)時，這裡(台灣)還只是個小地方，(台灣)很飢渴也很有衝勁，但依然十分渺小且不成熟，如今四十多年過去了，這裡已成全球科技界創新中心，任何一家科技公司，就像我們投資的夥伴所展現的，它們都需要來台灣，台灣是將創新推向市場的地方。」如今的季辛格，轉戰矽谷創投公司，還帶著七家新創一起來台亮相，要跟台廠供應鏈深化合作，也會再次跟鴻海董事長劉揚偉晚宴交流，想以全新身分，重新和台灣建立連結。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前
Audi 正式揭幕 Formula 1 賽車設計與策略藍圖
距離參戰Formula 1 一級方程式錦標賽倒數115天，Audi 於慕尼黑品牌體驗中心（Brand Experience Center）率先揭幕進軍頂尖賽車運動的嶄新形象。正如未來量產車的設計概念，Audi 將把「極簡清晰（Clarity）」精神毫不妥協地帶上賽道與賽事面向。 Audi 執行長 Gernot Döllner 表示:「進軍賽車運動的最高殿堂，代表 Audi 以明確且雄心勃勃的態度發聲，這是品牌革新的全新進程。Formula 1 一級方程式賽車將成為推動 Audi 品牌轉型的關鍵動力，引領品牌邁向更簡潔、更迅速、更具創新力的未來。」Audi 帶著務實且明確企圖心的藍圖進軍賽事：「…CarFun玩車誌 ・ 1 天前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 2 天前