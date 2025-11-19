淨零科技方案展現減碳階段性成果 啟動下一階段跨域科技布局

國科會第18次委員會議聚焦永續淨零科技、無人機產業發展與政府智慧治理。（圖：記者鍾佩芳攝）

自2023年行政院核定「淨零科技方案(2023 - 2026年)」後，跨部會持續投入永續及前瞻能源、低(減)碳、負碳、循環、人文社會科學等領域之前瞻淨零科研，協助達成2030年國家自定貢獻( NDCs)目標。行政院政務委員兼國科會主任委員吳誠文表示，淨零科技是邁向永續未來的關鍵基石，未來政府將持續透過跨部門協作，結合「科技創新」與「社區驅動」，發展淨零普惠科技，建構國家氣候韌性。

國科會19日舉辦第18次委員會議，聚焦永續淨零科技、無人機產業發展與政府智慧治理。淨零科技方案展現減碳階段性成果，階段性亮點成果包括：鈣鈦礦/矽光電電池轉換效率突破30%、電解水產氫(AEM)電解器能量效率達75%、有機金屬骨架(MOFs) 為碳捕捉劑提升碳捕獲性能達2.5倍等科研突破；鏈結產業進行場域驗證、加速前瞻技術落地應用，如：高效率碳捕獲與再利用之先導驗證、混氫鍋爐導入脫蠟製程並完成示範場域建置、協助產業導入廢磷酸鋰鐵電池低碳高值循環技術等。淨零科技方案也重視公民參與機制，推動公民團體創新示範與沙盒試驗，透過資源共享與協力平台，建立淨零社會參與民間網絡。

另，政府近年積極推動無人機產業發展，已具備成果。目前臺灣無人機業者約有250家，擁有零組件或原材料、模組與整機製造整合的完整供應鏈，且具備快速、彈性的生產能力等競爭優勢，2024年產值50.5億元，已切入全球主要商用無人機公司(如美國Skydio、法國Parrot)之供應鏈。為打造臺灣成為無人機民主供應鏈亞太中心，行政院於2025年10月核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，2025年至2030年投入總經費442億元，由經濟部統籌，整合國發基金、國科會、工程會、海委會、交通部、數發部及國防部等資源，強化無人機自主研發、系統整合與在地化製造能量，帶動供應鏈升級與聚落發展，預期至2030年無人機產值可突破400億元。

經濟部表示，無人機產業發展兼具國防自主與產業創新雙重戰略意涵，統籌型計畫聚焦「擴大國內外需求引導產業發展」、「技術開發與國際鏈結」、「形成產業聚落暨生態系」及「完善無人載具相關管理規則」四大策略，促進軍民應用並進與上下游鏈結，協助業者取得國際認證並拓展全球市場。

吳誠文主任委員進一步指出，無人機為五大信賴產業之重要一環，具技術密集與應用廣泛特性，在統籌型計畫的四大策略與跨部會攜手推動下，將可打造具競爭力的產業生態系，推升臺灣於無人機民主供應鏈中的戰略地位。

此外，數位發展部以「智慧政府，幸福臺灣」為願景，提出五大AI轉型戰略，擴展政府AI量能與智慧服務。透過集結16個部會的5年期國家級大型AI發展計畫—「智慧政府數位化精進發展計畫」，將以智慧科技促進公共領域創新與便捷服務，善用AI及資料治理提升政府施政效能；同時，確保所有公民皆能平等享受數位科技帶來的便利，推動平權共融的數位轉型，建構以人為本的「數位新社會」。

計畫承接「服務型智慧政府2.0推動計畫(2021 - 2025年)」的豐碩成果，例如在政府開放資料方面，已釋出逾5萬項資料集，包括實價登錄、即時用電、交通路況等高價值資訊，催生多項創新應用，如AI結合藥品資料的用藥諮詢機器人。個人化資料自主運用(MyData)平台已提供142項個人資料服務，民眾透過平台可線上申請社會住宅、有條件式線上申換護照等，流程快速便捷。跨機關資料傳輸平台T-Road則已介接66個機關、逾200項服務，每月傳輸量超過190萬筆，顯著提升政府服務效率。同時，政府骨幹網路每月平均阻擋約13億次惡意攻擊，展現堅實的資安防護能量。

吳誠文主任委員表示，因應全球數位轉型趨勢，政府將善用新興科技，厚植數位基礎設施，培育數位人才，精進政府業務運作模式，提升行政效能，打造民眾有感的「便捷、效能、涵容」幸福臺灣。