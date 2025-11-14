淨零綠生活大聯盟成果展 永續行動落實日常

環境部自今年二月啟動「淨零綠生活大聯盟」，廣邀企業、公協會、學研單位攜手響應，更集結各界專家學者組成諮詢小組，領軍各行各業推動綠生活行動。在聯盟成立將屆滿周年前夕，環境部前進2025資訊月，辦理「淨零綠生活見習所－從企業到你我」成果展示活動。現場精選十組亮點實踐案例，展示企業如何透過創新設計、循環服務與減碳行動，將綠生活落實於企業營運與日常之中。

環境部政務次長葉俊宏表示，面對全球氣候變遷挑戰，國家積極推動各項減碳措施以邁向2050淨零目標，並透過「淨零綠生活大聯盟」政策，集結產業力量，帶動員工與民眾將低碳理念融入日常生活，為下一代開拓永續的未來。

現場展出十項案例成果的十九家企業，淨零綠生活大聯盟連錦漳會長特別代表聯盟頒贈感謝狀，肯定企業將綠生活理念化為具體成果，讓淨零成為看得見的改變。連會長表示，臺灣產業不僅具備強大的創新量能，更展現推動綠生活的行動力與號召力，淨零綠生活大聯盟的成立，幫助綠色轉型從企業內部擴散至社會各層面。

活動當日舉辦三場案例分享會，首場由信邦電子與環海淨塑聯手推動的「循環杯實驗計畫」揭開序幕。環海淨塑打造循環杯借還機台，設置於信邦電子員工餐廳出入口，以「免費取用、方便借還」的設計，成功培養同仁的減塑行為，大幅減少一次性飲料杯使用。

玉山銀行與新光紡織共同推動「新光無限衣計畫（ISP）」。今年榮獲環境部「國家企業環保獎」巨擘獎殊榮的玉山銀行，從顧客服務、產品設計、營運場域到員工日常，皆落實企業的低碳永續理念；新光紡織以可回收再製的永續材質打造玉山銀行制服，取代傳統一次性織品製程，建構從設計、生產到回收的全循環模式。

壓軸登場的橘子集團與三小市集，以創意詮釋企業永續行動。三小市集依橘子集團的企業特性，量身打造兼具教育與趣味的綠色市集活動，內容涵蓋石虎保育講座、友善農作及有機食材展售等，讓員工體驗永續飲食與友善環境行動，使綠生活成為真正的企業文化。

除了三場分享會外，靜態展示區也集結台積電、日月光、華碩、啓碁、臺灣大學、第一銀行、中華航空、優步（Uber）、台北市電腦公會、直接跟農夫買、環保集點、洗寶等企業的淨零綠生活實踐成果，涵蓋「食、衣、行、育、樂、購」各項日常面向，為觀展民眾帶來可學、可行、可感的綠生活行動啟發。