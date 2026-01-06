淨零綠生活 台東環保志工聯誼

全球暖化加劇，期許過淨零綠生活，從自我開始。台東慈濟志工舉辦環保志工聯誼會，130位志工透過講師教導的環保口訣，容易記，廣傳更簡單。現學現用，更到學校推廣，讓家長 孩子，邁向淨零生活，更有感。

環保聯誼會，志工今天不做資源回收，要接受款待。台東慈濟志工，一早就開始準備。

環保志工 劉于爾：「非常開心今天也給我們做，很好吃的素食，我不知道素食有這麼的豐盛，吃得很開心 ，然後我回去也要由葷轉素，這也是環保。」

廣告 廣告

推動一個乾淨的地球，不僅動手做，淨零永續 還要廣傳。

「手握起來變成地球 ，從左手小拇指開始，紙 電 1 3 5 7 0，很棒 給自己一個掌聲。」

陳哲霖由工程師變成環保講師，把握「簡單、有趣、有用」的原則，創造「環保十指口訣」。

慈濟志工 陳哲霖：「第一個是零剩食 第二個是零浪費，第三個是零廢棄 第四個是零汙染，最後做到淨零排放，然後我們希望我們環保志工，每一個人都是「五零」高手。」

環保志工 劉丞玲：「聽講師講完之後 我算了一下，我已經做到5個點，我就覺得說，可以讓我更邁向前面一點，就是原來我還有不足的地方，有努力的空間。」

台東光明國小舉辦校慶運動會，慈濟志工搭配教具、好記好教，朗朗上口。

「瓶 瓶 罐 罐 紙 電，1 3 5 7 0。」

光明國小學生 伍靜慧：「不用 少用 修理再利用，清淨回收有大用。」

民眾 呂舒婷：「這個讓我很好奇 我有拍照起來。」

「杯 碗 筷 手帕 購物袋，要出門都要跟媽媽說，我們要帶5寶喔。」

愛地球可以很簡單，從日常做起，更期許人人都是五零高手。

更多 大愛新聞 報導：

板橋慈籃捐熱血 關懷街友送物資

改造鏽蝕屋 照亮孤島入厝同歡

