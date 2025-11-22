淨零綠領人才培育第2次測驗 到考率逾92%

「環境部淨零綠領人才培育課程」第二次集中測驗，於昨（廿二）日在全國十五個測驗區同步舉行，特別增設澎湖測驗區，本次約有九百名完成四十八小時專業課程的學員參加測驗，到考率超過九十二%。凡是三十歲以下在學生（不含在職專班者）、低（中低）收入戶及身心障礙者，測驗及格者可申請學費優惠。環境部長彭啟明期待通過測驗的學員，能成為產業與社會邁向低碳永續的領航者。

主辦測驗的國家環境研究院表示，本次參加測驗學員呈現高度多元樣貌，男女比例約為一比一，平均年齡約卅六歲，最年輕者十七歲、最年長者為七十一歲。社會人士占七成多，遠高於在學學生約三成；另有三成學員具研究所以上學歷。值得關注的是，四成五的學員為非理工背景，含人文法政、財經商管及醫藥衛生等領域，顯示綠色知能已從專門技能，轉變為跨域共同必備的競爭力。