淨零走進信仰場域 獅子會第三分區打造永續公益新典範

▲300E-3 區第三分區聯合例會中，舉行捐贈左營文武聖殿「綠能彩繪光電打卡牆」社會服務儀式，透過再生能源結合文化信仰，將永續理念融入城市日常。(記者黃富貴攝)

國際獅子會300E-3區第二專區第三分區（成功、日新、愛益獅子會）日前於漢來大飯店舉辦分區聯合例會，結合社會服務行動，迎接總監吳佳臻率區務行政團隊蒞臨指導，並同步分享「左營文武聖殿綠能彩繪光電打卡牆」公益捐贈成果，展現獅子會將公益服務、地方信仰與永續能源相互結合的創新實踐。

本次活動由第三分區主席薛煒立規劃推動，透過「彩繪光電」模式，將再生能源導入傳統宮廟空間，在不影響宗教莊嚴氛圍下，兼顧美學設計與發電效益，象徵公益行動從一次性捐助，進化為可長期累積社會價值的永續系統。

▲第三分區主席薛煒立致贈彩繪光電板予 300E-3 區總監吳佳臻，感謝其清晰領導與高標準帶領，促使分區服務量能與組織動能全面提升。(記者黃富貴攝)

300E-3區總監吳佳臻於致詞時高度肯定第三分區的整合能力與前瞻視野。她表示，獅子會的「We Serve」精神，正是在於回應社會真正需要的議題，而在淨零轉型與永續發展成為全球共識的此刻，能夠率先將綠能公益導入地方信仰場域，正是獅子會服務精神與時代脈動的最佳結合。第三分區不僅團結，更懂得用行動說話，讓公益看得見、感受得到，也值得其他分區學習與推廣。

GAT地區領導人陳峰基亦於會中表示，第三分區此次結合彩繪光電的公益模式，具備「示範性、延續性與可複製性」，不只是一次活動，而是一套能被其他分會、甚至跨區域引用的公益解方，為獅子會在ESG與永續公益領域奠定新的實務基礎。

▲第三分區主席薛煒立致贈「彩繪光電板」予 GAT 地區領導人陳峰基，象徵以永續綠能結合公益服務，深化國際獅子會「We Serve」精神，並展現科技與社會責任的跨域實踐。(記者黃富貴攝)

第三分區主席薛煒立同時也是高雄市好人好事代表、在一起永續科技股份有限公司創辦人。他表示，選擇左營文武聖殿作為示範場域，正是希望讓信仰空間成為永續教育的起點。彩繪光電不僅是太陽能設備，更是一面「會發電的文化牆」，在守護地方信仰的同時，也為下一代累積綠色資產。

薛煒立強調，「我們希望做的不是一場感動人心的捐贈，而是一個能持續為社會創造價值的公益系統。」未來也將串聯更多獅子會分會與宮廟組織，共同推動綠能公益新模式。

▲第三分區主席薛煒立與成功、日新、愛益三個分會會長合影留念，象徵三會團結協作、同一信念，共同推動「把善意做成系統，把服務做成可延續影響力」的分區目標。(記者黃富貴攝)

社團法人高雄市關聖帝君弘道協會榮譽理事長陳正誠表示，左營文武聖殿長期投入地方信仰與公益事務，此次導入彩繪光電，象徵宗教場域回應氣候變遷與社會責任的積極轉型，也期待透過此次合作，讓永續理念走進信眾的日常生活。

第三分區此次聯合例會，不僅完成會務交流，更透過實際行動宣示獅子會在永續公益上的新方向，展現「服務不只是付出，而是創造長期影響力」的嶄新典範。