淨零走進信仰場域 獅子會第三分區樹立永續公益典範

▲捐贈左營文武聖殿「綠能彩繪光電打卡牆」儀式 300E-3 區第三分區聯合例會中，舉行捐贈左營文武聖殿「綠能彩繪光電打卡牆」社會服務儀式，透過再生能源結合文化信仰，將永續理念融入城市日常。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】國際獅子會300E-3區第二專區第三分區（成功、日新、愛益獅子會）昨（16）日晚間於漢來大飯店舉辦分區聯合例會，並結合社會服務行動，隆重迎接吳佳臻總監率區務行政團隊蒞臨指導，同時舉行「左營文武聖殿綠能彩繪光電打卡牆」公益捐贈分享，展現獅子會將公益服務、文化信仰與永續能源結合的創新實踐力。

▲主席 薛煒立致詞

本次活動由第三分區主席 薛煒立 親自策劃，透過「彩繪光電」的具體行動，將再生能源導入宮廟空間，不僅兼顧美學、信仰與發電效益，更象徵公益服務從一次性捐助，邁向「可長期產生社會價值」的永續模式。

▲致贈彩繪光電板予吳佳臻總監，第三分區主席薛煒立致贈彩繪光電板予 300E-3 區總監吳佳臻，感謝其清晰領導與高標準帶領，促使分區服務量能與組織動能全面提升。

總監：公益要與時代同行，獅子會責無旁貸

300E-3區總監吳佳臻 於致詞時高度肯定第三分區的整合能力與前瞻視野。她表示，獅子會的「We Serve」精神，正是在於回應社會真正需要的議題，而在淨零轉型與永續發展成為全球共識的此刻，能夠率先將綠能公益導入地方信仰場域，正是獅子會服務精神與時代脈動的最佳結合。

吳佳臻總監指出，第三分區不僅團結，更懂得用行動說話，讓公益看得見、感受得到，也值得其他分區學習與推廣。

▲獲頒國際獅子會感謝狀，GAT 地區領導人陳峰基代表國際獅子會，致贈國際總會長感謝狀予第三分區主席薛煒立，肯定其於獅子會服務推動與永續公益行動上的卓越貢獻。

GAT地區領導人：這是能被複製的公益示範

GAT地區領導人陳峰基亦於會中表示，第三分區此次結合彩繪光電的公益模式，具備「示範性、延續性與可複製性」，不只是一次活動，而是一套能被其他分會、甚至跨區域引用的公益解方，為獅子會在ESG與永續公益領域奠定新的實務基礎。

▲致贈 GAT 地區領導人專屬彩繪光電板，第三分區主席薛煒立致贈「彩繪光電板」予 GAT 地區領導人陳峰基，象徵以永續綠能結合公益服務，深化國際獅子會「We Serve」精神，並展現科技與社會責任的跨域實踐。

第三分區主席：讓公益不只感動一時，而是持續發電

第三分區主席薛煒立、同時也是高雄市好人好事代表、在一起永續科技股份有限公司創辦人 薛煒立 表示，這次選擇以左營文武聖殿作為彩繪光電公益示範場域，正是希望讓傳統信仰空間成為永續教育與社會影響力的起點。

他指出，彩繪光電不只是太陽能板，而是一面「會發電的文化牆」，在不破壞宮廟莊嚴氛圍的前提下，兼顧美學、節能與碳減量，讓信仰守護地方的同時，也為下一代累積永續資產。「我們希望做的不是一場很感動的捐贈，而是一個可以持續為社會產生價值的公益系統。」薛煒立強調，未來也期待串聯更多獅子會分會與宮廟組織，共同推動綠能公益的新典範。

左營文武聖殿：信仰 × 公益 × 永續的新角色

社團法人高雄市關聖帝君弘道協會榮譽理事長陳正誠表示: 左營文武聖殿長期深耕地方信仰與公益服務，此次導入彩繪光電，不僅象徵宮廟角色的進化，也展現宗教場域回應氣候變遷與社會責任的積極態度。相關代表指出，期盼透過此次合作，讓更多信眾理解永續並非口號，而是可以落實在日常信仰與生活之中。

公益走得遠，必須有人先走在前面

本次第三分區聯合例會，不僅是一場例行會務活動，更是一場結合獅子會精神、永續創新與地方文化的行動宣示。透過跨分會合作與領導團隊的支持，第三分區再次展現「服務不只是付出，而是創造長期影響力」的獅子會新典範。（圖╱記者王苡蘋翻攝）