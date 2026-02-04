淨零轉型估影響235萬勞工 環團批高碳企業報告揭露不足

景氣寒冬，長春集團旗下位於高雄林園工業區的信昌化工，農曆過年前夕傳出資遣近百名員工。在全球淨零趨勢下，石化、鋼鐵、水泥、電力等高碳產業面臨減碳壓力，環團推估淨零政策將影響高達235萬勞工，占就業人口20%，這其中高碳企業做準備了嗎？

世界基準聯盟研究分析師陳藝丹說：「在這個部分有很大的進步空間。」

推動能源轉型能否兼顧勞工權益，達到「公正轉型」？世界基準聯盟認為，台灣企業規劃不明確。

環團檢視國內7大高碳企業，包括中鋼、中油、台電、台泥、亞泥、台塑與台塑石化的永續報告書，認為減碳如何影響製程，乃至於哪些職務會受衝擊，都沒有對勞工揭露。

台灣氣候行動網絡研究總監趙家緯認為，「公正轉型裡面最重要的意義，就是我們可以提早知道說我們接下來5年、10年，會遇到的各式各樣的影響，然後提早做規劃。製程會有哪些變化，他們沒有跟勞工去做任何的溝通。」

工會代表指出，目前面臨2030年要減碳28%±2%，但政府規劃公正轉型的社會對話時程太晚。

全國產業總工會理事長戴國榮直言，「國發會規劃的公正轉型，實質要進入到所謂的利害關係人的對話、跟勞工對話的部分，它目前規劃是在民國118年（2029年），是有一點為時已晚。」

全產總認為，淨零轉型讓綠色工作增加、褐色工作減少，氣候危機對於後者來說是就業危機。氣候行動網絡指出，在國外已有制度化作法，像是在澳洲，燃煤電廠要關廠前3年就要通知勞工，並擬定好公正轉型的計畫。