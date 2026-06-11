淨零轉型帶動綠領人才需求 高科大開設培育課程
隨著全球淨零碳排目標加速推進，永續發展已從企業社會責任議題，逐漸成為產業競爭力的重要關鍵；從製造業、科技業到金融服務業，企業紛紛投入碳盤查、碳管理及永續治理工作，也帶動綠領人才需求快速成長。面對這波綠色轉型浪潮，國立高雄科技大學與國立高雄大學共同推動「環境部淨零綠領人才培育課程」，透過系統化培訓，協助學生及社會人士掌握淨零趨勢與實務能力，為未來職涯增添競爭優勢。(見圖)
根據環境部推動淨零轉型政策，各產業正積極布局永續發展相關工作，具備碳管理、溫室氣體盤查及永續治理能力的人才，已成為企業爭相延攬的新興專業人力；高科大今(十一)日表示，淨零轉型不僅是環境議題，更是產業升級與人才培育的重要課題，這次開設的淨零綠領人才培育課程，希望協助學員建立完整的永續知識架構，培養符合未來產業需求的專業能力。
該課程總時數四十八小時，內容涵蓋淨零政策發展趨勢、溫室氣體盤查、自願減量機制、產品碳足跡及碳管理實務等核心主題，從政策理解到實務應用循序漸進，引導學員掌握淨零轉型所需知能；完成課程並通過測驗者，可取得環境部核發之合格證明，為投入永續相關領域提供具公信力的專業認證。
高科大永續發展處戴鴻傑永續長指出，全球產業正面臨淨零轉型挑戰，企業對於永續管理與碳治理人才需求日益增加；高科大長期重視永續教育與實務人才培育，積極配合國家政策推動淨零綠領人才培育課程，希望透過系統化且貼近產業需求的專業訓練，協助學生及社會大眾建立跨域能力，培養具備永續素養與實務經驗的綠領人才。綠色轉型已是全球共同趨勢，未來無論是製造、能源、建築、金融或服務產業，都需要更多具備永續專業能力的人才投入。高科大未來也將持續整合產官學資源，深化永續教育與人才培育能量，協助更多青年及在職人士掌握綠色經濟發展契機，共同迎向淨零永續的新時代。
高科大預計在今年六月至九月於多校區開設課程，第一校區課程將於六月廿九日至七月九日辦理，報名至六月廿三日截止；楠梓校區課程將於七月廿七日至八月五日開課，報名至七月廿日截止；建工校區課程將於八月廿九日至九月廿日開課，報名至八月廿四日截止。
課程報名費為新臺幣一萬二千元，三十歲以下大專校院在學生、身心障礙者及（中）低收入戶等符合資格者，於測驗及格後可申請學費補助，其中學生可申請半額補助，其他資格者最高可申請全額補助；相關課程資訊及報名方式，可至國家環境研究院綠領人才資訊平臺及高科大永續發展處網站查詢。
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