淨零轉型論壇 探討永續發展策略

記者汪惠松∕永康報導

由台灣中油與台灣Panasonic集團主辦、崑山科大承辦的二０二五淨零轉型．永續台灣論壇十三日登場，聚焦氫能應用、低碳運輸、ＡＩ減碳創新及綠能技術議題，產官學研界齊聚共同探討永續發展策略。總統府資政沈榮津肯定主辦與承辦學校在推動能源轉型的努力。

二０二五淨零轉型永續台灣論壇，自二０一八年台灣中油與台灣Panasonic集團共同辦理至今，雙方積極配合政府能源轉型政策推動智慧綠能革新行動。台灣中油近年致力於打造具經濟效益的重型氫能載具或是氫電混和模式，未來更可做為區域電網回供的載具，展現從石化能源轉向綠色能源具體行動。

而Panasonic致力於減少二氧化碳排放，透過多項技術與實證計畫，近期已完成「淨零碳排能源實證實驗（邁向RE100解決方案）」，逐步實踐企業碳中和責任，發揮永續影響力。

沈榮津表示，氣候變遷是全人類共同的挑戰，從《巴黎協定》到COP30，世界各國都在加速推動能源轉型，台灣政府也提出能源、產業、生活與社會四大轉型主軸，推動再生能源發展與綠色製造，展現邁向淨零的決心。

沈榮津代表政府向主辦台灣中油與台灣Panasonic集團致謝，兩家企業合作正呼應政府推動「能源轉型」與「產業淨零化」的政策方向，也展現企業對永續責任的高度承擔，正是產業永續的模範；另也肯定承辦崑大共同為二０五０淨零的目標努力。

行政院環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，環境政策是企業面對國際的護身符，台灣與國際接軌，針對氣候極端災變、能源安全及國土城鄉韌性相互牽連課題進行討論，結合社會集體智慧應對各類型挑戰。