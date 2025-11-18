淪統戰看板? 中生和蔣萬安合照竟PO文"希望兩岸早日統一"

生活中心／陳堯棋 嚴文謙 台北報導

上週五台北市長蔣萬安赴議會進行專案報告，民視新聞獨家掌握，剛好有來自世新大學新聞系的學生團體參訪議會，其中幾名中國西安的交換生跟蔣萬安合照留念。但有學生事後把照片PO上小紅書，發文稱強望兩岸早日統一，發文引發爭議，綠營議員更質疑蔣萬安淪為統戰看板。

台北市長 蔣萬安 vs. 議員(民) 陳賢蔚(11.14)：「相關支持者的立場，我想我們黨團對於整個程序非常的清楚，我們也樂於跟他進行說明。」蔣萬安上週五到議會專案報告，歷經四小時，接受議員一輪猛烈質詢後，沒想到事情還沒完。

淪統戰看板大吃豆腐？ 中生和蔣萬安合照竟PO文「早日統一」

台北市長蔣萬安。（圖／民視新聞）

民視記者陳堯棋：「蔣萬安完成議會的專案報告後，走下樓來到議會大廳，遇到了一群中國西安的交換生，進行合照，沒想到竟然被吃豆腐。」三男一女交換生，跟蔣萬安肩並肩、開心合照。但事後卻有學生把照片PO上小紅書，說在"中國台灣省"台北市議會，參加台北市長報告旁聽活動，會後市長爽快地同意合影，最後竟然寫下，希望兩岸早日和平統一，台灣早日回歸祖國。蔣萬安挨轟淪為統戰看板嗎！？台北市議員(民)洪健益：「一般的人拍照，絕對不會只有拍照就走，那還是有多多聊聊，尤其是西安的交換學生，基於禮貌 或許是合照，但合照過程到底說了什麼，這才是台北市民想要知道的。」

淪統戰看板大吃豆腐？ 中生和蔣萬安合照竟PO文「早日統一」

中國交換生和蔣萬安合照，PO文稱"希望兩岸早日統一"。（圖／小紅書）

就連自家議員也看不下去。根據了解，這批中國學生是世新大學新聞系的交換生，當天是系上老師率領約30名同學前往參訪，如今爆出踩紅線疑慮，涉嫌違反兩岸人民關係條例。目前校方已關注相關情況，並著手進行了解。記者 vs. 台北市長蔣萬安：「中國交換生跟你合照，會不會擔心淪為統戰的看板？謝謝、謝謝。」強調只是基於禮貌，合照留念，但蔣萬安擺明被吃豆腐，沒具體表態，恐怕很難對市民交代。





