淪落異鄉失根少年 愛在心中滋養善種

淪落異鄉的失根少年，如何撫平創傷，還能讓愛滋長？10多年前，由於宗教迫害，一群巴基斯坦人逃到泰國尋求庇護，但始終難以獲得聯合國認定的難民身分，生活難上加難。幸好有不少NGO撐住了這些異鄉人，其中一名22歲的青年，因緣際會下，到慈濟義診中心當翻譯，有了穩定的收入，他開始觀察志工的付出，也想成為一份子，已經在培訓。他的人生逐漸被善意包圍，也有了愛人的能力。

巴基斯坦難民 穆尼布：「在回家的路上，我父親說了一句話，我到現在都還記得，他說我真希望自己，從來沒有來到這裡，還不如死在自己的國家，至少不會毀了我孩子的生活。」

10年前父親的自責像尖刺，在還是孩子的穆尼布心裡，留下傷疤。受到宗教迫害，舉家從巴基斯坦逃到泰國，沒錢、沒身分，每天都想在黑暗的裡偷一點光，然而命運並沒有對他們微笑。

巴基斯坦難民 穆尼布：「那時候我們的心都碎成一片片了，我們十分絕望。」

「心都碎了」，這不是一句形容詞。落腳在泰國，父親還不幸失足摔成重殘，看著當過警察的帥氣父親，從挺立昂揚到萎靡，自己卻什麼也做不了，絕望感，將孩子磨礪成早熟的孤勇者。

多年來靠著各方NGO，父親阿扎爾的病情逐步樂觀，從輪椅代步開始能站立走路，另一方面，三年前，穆尼布前往泰國慈濟義診中心工作，領到的薪水，也讓全家再也不用為錢發愁。

穆尼布的父親 阿扎爾：「這就是我人生的目標，希望我的兒子能走出去，幫助需要的人。」

要是在過去，穆尼布覺得自己像螻蟻，一捏就碎，反轉助人後，他終結掉弱者心態，並接受培訓，打算當一名慈濟志工，因為他發現，一顆急欲助人的心，正在身體裡跳動，讓他溫暖，也讓他無比強大。

