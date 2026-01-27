淪落異鄉逾8百天！以軍尋回加薩最後人質遺體 總統：圓滿結束

以色列26日宣布尋獲在加薩走廊的最後一名已故人質吉維利（Ran Gvili）的遺體。吉維利是名警察，於2023年10月7日遇害，他的遺體當時被帶往加薩，如今終能返回以色列安葬。這也是自2014年以來，加薩首次沒有以色列人質。

已故人質吉維利。（圖／路透社）

根據《CNN》，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）表示，「全體國民都在祈禱並等待這一刻—現在已圓滿結束」。以色列國防軍（IDF）指出，完成吉維利的遺體辨識程序後，已通知家屬並將遺體送往安葬。吉維利去世時僅24歲，身後留下父母、兄妹等其他親屬，他被追授一級中士（First Sergeant）軍銜。

美國總統川普在社群媒體發文寫道，「剛剛在加薩尋回最後一具人質遺體。至此，我們救回了全部20名生還人質，以及所有遇難者！太棒了！多數人認為這是不可能完成的任務。祝賀我偉大的冠軍團隊！！！」2名美國官員表示，埃及、卡達和土耳其在協助以色列尋回吉維利遺體方面發揮重要作用。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稱，吉維利的返回代表著「以色列國的傑出成就」。他更讚賞吉維利是「英雄」，「他第一個進入、最後一個出來，現在他正在回家的路上」。

1月26日，在以色列特拉維夫，一名女子坐在擺放著吉維利照片的椅子上。（圖／美聯社）

根據以色列與哈瑪斯去年10月達成的停火協議，哈瑪斯同意釋放在2023年10月7日被帶往加薩的人質，最後20名生還人質已在去年10月中旬獲釋。

哈瑪斯表示，交還吉維利的遺體展現該組織對停火協議第一階段的「完全承諾」。作為交換，以色列必須「全面履行停火協議的所有條款，不得有任何削減或延遲」。

載有吉維利遺體的棺材運抵法醫研究所。（圖／美聯社）

納坦雅胡辦公室25日發表聲明稱，拉法口岸將在搜尋吉維利遺體的作業後開放。但聲明指出，開放僅限行人通行，不包括商業貨物或人道援助物資。該口岸將「接受以色列的全面檢查機制」。目前尚不清楚口岸何時開放。

一名以色列官員告訴《CNN》，拉法口岸將由歐盟官員和巴勒斯坦部隊營運，並由以色列辛貝特（Shin Bet）安全局監督。該官員說，「很明顯，並非所有想進入的人都會獲准入境」。

納坦雅胡26日誓言，以色列「正處於下一階段的門檻：瓦解哈瑪斯的軍事能力並解除加薩的武裝。下一階段不是重建」。他說，停火第2階段面臨的最棘手問題之一，即哈瑪斯非軍事化，將以「簡單的方式或困難的方式」實現。

