淪落異鄉840天 以軍尋獲加薩最後人質遺體

以色列在加薩最後一名人質26日返家，擔任警察的吉維利（Ran Gvili）在2023年10月7日哈瑪斯發動恐攻當天，一人擊斃14名恐怖分子後壯烈犧牲，他的遺體被帶到加薩，經過長達約840天後終於回家，所有活著和死亡的人質都重返家園，這是自2014年以來加薩首次沒有以色列人質，川普的加薩和平計劃第一階段也宣告完成，可望邁向第二階段，也為加薩和埃及之間的拉法關卡有限度重啟鋪路。

已故警察吉維利父親伊齊克不斷用手撫摸，隔著覆蓋的國旗親吻棺木，和已故的兒子最後道別，母親也表示對兒子的驕傲遠遠大過悲傷。2023年10月7日哈瑪斯發動恐攻當天，沒有勤務的警察吉維利跟哈瑪斯駁火，一人擊斃14名恐怖分子後壯烈犧牲，遺體被哈瑪斯帶到加薩，淪落異鄉長達約840天。

廣告 廣告

士兵們向返國的吉維利致敬。圖／美聯社、路透社

尋獲最後人質遺體 納坦雅胡感謝川普相助

以軍26日釋出影像，他們在加薩尋獲吉維利的遺體，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）說，「以色列的英雄吉維利回來了，加薩地帶已無人質，偉大成就歸功於英勇的部隊士兵和指揮官們。」同時不忘感謝川普為營救所有人質所做出的努力，川普也推文向自己的團隊表達祝賀。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，總統化不可能為可能，這對總統、對美國、對盟友以及對中東和平來說都是個好消息。

以軍加薩尋獲最後人質 為拉法關卡重啟鋪路

川普的加薩和平計劃第一階段，是讓所有生還和死亡人質返回家園，而最後一名人質的遺體被找回，是加薩和平計劃進入第二階段的關鍵條件，也為加薩和埃及之間的拉法關卡有限度重啟鋪路。

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

川普推「和平理事會」俄獲邀加入 傳首年出資10億美元可取得永久會籍

瓜地馬拉監獄暴動7警殉職 全國進入緊急狀態30天

伊朗警告川普！揚言若美方發動攻擊 將針對以色列、駐以美軍進行反擊