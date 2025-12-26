淪落街頭被目擊！知名童星「慘變流浪漢」 同劇男星出手暖舉曝光

記者蔡維歆／綜合報導

美國男星泰勒蔡斯（Tylor Chase），過去憑藉熱門校園影集《耐德的校園生存指南》（Ned's Declassified School Survival Guide）成名，沒想到現年36歲的他卻驚傳成了流浪漢，如今他憔悴、頹廢的模樣在網路上遭瘋傳，引發大票網友震驚。曾同樣面臨無家可歸困境的《野鴨變鳳凰》（The Mighty Ducks）演員肖恩韋斯（Shaun Weiss）已主動伸出援手，提供蔡斯入住加州聖克萊門特的康復設施。

Daniel Curtis Lee 協助Tylor Chase吃飽並有暫時住處。(圖／翻攝自IG）

綜合外媒報導，一名路人今年9月在街頭偶遇泰勒蔡斯，面對路人詢問他是否曾演出迪士尼頻道節目，泰勒蔡斯澄清自己是尼克兒童頻道演員，並主動表示自己曾參演影集《耐德的中學校園生存手冊》。影片中，泰勒蔡斯衣衫不整，整個人髒亂、不修邊幅，與過往形象判若兩人。

如今蔡斯的同劇好友《Ned's Declassified》的 Daniel Curtis Lee對此表達關心。Lee坦言看見好友街頭生活的影片讓他感到震驚與無力，雖然對拍攝影片的行為一度感到憤怒，但他仍希望能親自探望蔡斯，給予支持與陪伴。他於耶誕夜分享去探望泰勒蔡斯的影片，曝光其現況，「吃得飽，也有地方避雨，已順利入住飯店！」同時稱他「離漫長治療跨近一步」。

