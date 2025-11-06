淪非洲豬瘟破口 台中市府環保局、農業局長、動保處長被拔官

非洲豬瘟事件，台中市政府拔官，李逸安接任農業局(小圖左)；吳盛忠接任環保局長(小圖右)。台中市政府提供



台中梧棲地區日前發生非洲豬瘟疫情，引發全國關注。台中市政府今（11/6）日宣布重大人事處分，指稱相關單位在執行中央防疫指引時出現嚴重疏失，市府決議即日起撤換防疫主責官員，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益雙雙免職，而動保處長林儒良亦因督導不力遭撤職。

市府調查，台中市梧棲區一養豬場於10月21日檢出非洲豬瘟病毒陽性反應，經農業部檢測與病毒比對後，於10月25日確認為台灣本土首例非洲豬瘟確診案例。事件發生後，中央災害應變中心多次指導地方執行封鎖、消毒與採檢作業，但台中市政府內部防疫指揮出現漏洞，導致程序延誤與風險擴散疑慮。

市府聲明指出，張敬昌與陳宏益未能恪守中央防疫指引，造成重大風險；林儒良則在內部管理與督導上未能確實掌握情況，未將中央指令即時傳達不確實，產生重大疏漏，今起免去機關首長職務。

台中市政府同步公布接任人事，其中環保局長由吳盛忠接任。吳盛忠曾任台北市環保局長、行政院環保署水保處長及空保處長，主導「內湖垃圾山移除與公園轉型」等重大環保工程，擁有豐富行政與現場執行經驗。

農業局長則暫由李逸安代理，李逸安現任市府參事，曾在經發局擔任副局長長達10年，並於今年7月出任市府「永續發展及低碳城市推動辦公室執行長」，熟悉農產運銷、永續農業與市場管理業務。

市府表示，除上述三名高階官員外，其餘涉有疏失的中層主管與承辦人員，已移請政風與人事單位依法查處，並將依職責輕重追究行政責任，也會同步全面檢討內控與管理流程，精進執行效能與治理品質。

