淪高薪貧窮！科技工程師悲嘆：月薪12萬仍買不起房

近日社群平台上一篇文章引起廣泛關注。臉書粉專「賣厝阿明 知識+」分享一名科技工程師的心聲，該工程師月入12萬元，卻表示連3000萬元的房子都不敢買，此番言論立即在網路上掀起討論熱潮。

根據該粉專分析，這對接近40歲的雙薪夫婦，月收入合計12萬元，資產累積達1900萬元，在同齡族群中已屬於相對優勢的一群。然而面對3000萬元的房價，他們仍然猶豫不決。關鍵問題並非能否負擔頭期款，而是購屋後的長期財務壓力是否能夠承受。

數據顯示，十年前民眾普遍認為1500萬元的房價過高，如今房價已翻倍至3000萬元，但薪資成長幅度卻相當有限。以這對夫婦的收入水準計算，若要存下3000萬元購屋款，需要花費26年時間，而他們已經是收入相對較高的族群。

專家指出，當前房市競爭的核心不在於收入高低，而在於現金流的穩定性。擁有房產的家庭可將薪資全數用於儲蓄或投資，租屋族則需將三分之一的收入支付房租，這種起始點的差距會隨時間持續擴大，形成所謂的現金流世襲現象。

以實際數字計算，若貸款2000萬元、利率2%，每月房貸支出接近8萬元，占該夫婦月薪的七成。扣除生活開支、保險費用、子女教育等必要支出後，幾乎沒有餘額可供儲蓄，這正是所謂「高薪貧窮」現象的具體呈現。

面對這種困境，民眾陷入兩難。購屋會被房貸壓得喘不過氣，不購屋則擔心資產被通貨膨脹侵蝕。薪資呈現線性成長，資產價格卻是指數型增長，這種不對等的遊戲規則，讓靠薪水累積財富變得越來越困難。

財務專家建議，新世代應該更新理財思維。與其追求高薪，不如優先確保現金流穩定；與其堅持一次到位購買理想區域，不如調整投資節奏；與其單打獨鬥，不如善用家族資源。傳統「努力存錢買房」的模式已不適用於當前環境，現代人需要的是更靈活的財務策略與邏輯思考。

這起事件反映出台灣房市的結構性問題，即使是月薪12萬元的高收入族群，面對高房價仍感到力不從心。這不僅是個人財務規劃的挑戰，更凸顯出整體社會在居住正義議題上需要更深入的討論與解決方案。

