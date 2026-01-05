淫兵威脅「不配合就硬上」！害「同袍染梅毒」重判7年

社會中心／李明融報導

桃園陸軍航特部「龍城部隊」發生駭人聽聞的性侵醜聞，一名王姓士官被控長期利用軍中階級與生理優勢，多次對同袍小凱（化名）施暴並強行性交，還以性影像威脅讓小凱多年來活在陰影下，甚至最後還確診梅毒，讓他身心近乎崩潰，才勇於揭發惡行，桃園地院日前審理，法官嚴厲譴責王男「毫無悔意」，依兩次強制性交罪合併重判7年。

軍營威脅「不配合就硬上」！2度性侵同袍害染梅毒⋯淫兵「無悔意」重判7年

判決書指出，王男被判處4年有期徒刑，合併應執行有期徒刑 7 年。可上訴。（圖／民視新聞資料照）判決書指出，王男2018年6月趁著部隊整備時，在營區4樓經理庫房內，無視小凱明確拒絕與推阻，強行將其抱摔並撞擊鋼製床架，致小凱受傷後進行肛交。儘管事後王男曾傳訊息致歉，稱「本來沒有要…可是你一直不情願…我就…」，仍長期用手機中的性影像脅迫小凱配合其需求。多年以來王男始終沒有收手；直到2023年6月，王男竟又趁留守期間將小凱誘至寢室並反鎖房門，採取更激烈的侵犯手段迫使其配合，導致雙方最終皆確診梅毒。王男在過程中甚至威脅「不配合就硬上」，讓身處封閉營區的受害者求助無門。

王男雖坦承發生性行為，卻仍辯稱雙方皆為「合意」，卻因王男犯後態度不佳，雙方最終未達成和解。（示意圖，非當事照片／民視新聞資料照）

庭訊期間，王男雖坦承發生性行為，卻仍辯稱雙方皆為「合意」，甚至企圖將先前的道歉訊息解釋為「安撫對方染病情緒」，然而在法官審視通訊軟體紀錄後發現，王男曾多次傳送「不配合就要給別人看」等恐嚇言語，意圖明顯。法官在判決中特別強調，性自主權的核心在於「說願意才是願意」，並體諒小凱身為軍中性傾向少數者，面臨身分曝光與社會歧視的巨大壓力，因此認定受害者所述屬實。考量王男犯後態度不佳且未達成和解，遂依兩次強制性交犯行分別判處4年有期徒刑，合併應執行有期徒刑7年。可上訴。

《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：軍營威脅「不配合就硬上」！2度性侵同袍害染梅毒⋯淫兵「無悔意」重判7年

