淫惡應召站凌虐逼賣春「未成年也不放過」！ 還仿創意私房強拍私密片

天道盟同心會分子開設應召站，除仲介外籍女子賣淫牟利，連未成年少女（右圖）也不放過。讀者提供



中壢警方日前破獲一個由天道盟同心會分子開設的應召站，主嫌杜男不僅靠仲介外籍女子賣淫牟利，就連未成年少女也不放過，甚至還想循創意私房模式，拍攝未成年少女私密片上傳網路販售，少女不從後竟還動用凌虐手段，意圖逼迫少女就範。最後因少女乘隙逃脫就醫，經醫師和社工問出原委後，馬上會同相關單位安置少女，檢警也旋即兵分多路，將應召集團成員一網打盡。

據《鏡週刊》報導，知情人士透露該應召集團以組織化模式經營，在機房內透過視訊軟體進行網路廣告及媒介服務，收取的性交易費用及佣金則視小姐身分有所不同，台籍女子每次基本性交易費用約3千元，集團會收取1千5百元當作抽成；外籍女子價碼則落在2千元左右，應召站會抽取3成費用當傭金。

該名人士並向《鏡週刊》指出，該集團雖不至於明目張膽將「未成年」三字當招牌，不過看價格就知道，因為基本收費都是4、5千元起跳，且廣告上一定會強調「xx高中畢業生」「剛滿18」等字眼，給有此癖好的客人作為識別之用，交易費用則會跟接客的少女拆帳對分。

《鏡週刊》調查發現，原本經營應召站的杜男等人還把歪腦筋動到社群網路上，打算仿效「創意私房」將未成年少女的裸露性愛影片上傳牟利，因此看中顏值及身材條件較佳的小莉及另名少女進行遊說，不過2人卻堅決不肯配合，導致杜男等人惱羞成怒，開始對其極盡凌虐之事，意圖藉此逼二女就範。

最終少女不堪長期受辱，利用看守人員疏忽的空檔逃出被囚禁處，醫師察覺有異、社工問出原委後，院方隨即通報轄區中壢警方，除會同相關單位安置少女，也旋即成立專案小組報請檢察官指揮偵辦，並於日前兵分多路，將杜男等十名應召集團成員一舉逮捕到案，並依《兒童及兒少性剝削防制條例》《組織犯罪條例》等罪名，將相關犯嫌移送偵辦。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，或就近至醫療院所尋求性侵害一站式服務（含驗傷、採證、心理諮商），另也可向現代婦女基金會、勵馨基金會或各地性侵害防治中心尋求專業協助。

‧現代婦女基金會：02-7728-5098

‧勵馨基金會：02-8911-8595

