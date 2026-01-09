淫慾難制…解密蔣介石日記超色自白！律師：最後悔的事，不是沒消滅共黨

生活中心／陳弘逸報導

《蔣中正日記》著作財產權於今年元旦屆滿，有人上網瀏覽，並節錄部分內容在社群發文，其中提及其中一日作息，內容提及「淫慾難制」甚至會自省床上表現不佳等內容，發文者直言「蔣中正的日記也太色了吧」。律師林智群也PO文在臉書轉發並表示，蔣介石這輩子最後悔的事，不是沒有消滅共產黨，而是沒燒掉日記本；還附註「發情光頭仔的煩惱」、「蔣介石的D槽」。

有網友在社群「Dcard」以「蔣中正的日記也太色了吧」為題發文，《蔣中正日記》的著作財產權於2026年1月1日正式屆滿，已開放民眾自行線上下載瀏覽並節錄部分內容。

發文者轉譯內文並自行寫上白話註解，「與潔如纏擾，七時後起床辦公」——早上先跟潔如打個晨炮，7點再精神抖擻地去上班；「下午，購書，逐色」——下午出門買書，試試能不能讓小頭冷靜一點；「外出散步，色念復起，狂妄不息」——在街上散步時，又想做愛了！好想做愛好想做愛好想做愛啊。

晚上作息揭露，「晚間邪僻又起，幸未發現也」——夜晚又想打一炮，幸好沒被XXX發現「十時睡，淫慾難制，又極醜態矣」——十點就寢時又想打砲，哎呀真是羞愧「昨夜又與潔如纏擾。英雄氣短，自古皆然。」——因床上表現不佳而寫日記安慰自己。內容引起網友熱議。

林智群律師在截圖轉傳此文並在臉書，蔣介石這輩子最後悔的事，不是沒有消滅共產黨，而是沒燒掉日記本；還附註「發情光頭仔的煩惱」、「蔣介石的D槽」。

貼文再度引起網友熱議，「那時候還沒有刪除瀏覽器紀錄的習慣」、「其實這麼誠實的日記真的很了不起」、「傳給他的孫文也一個樣甚至還煉銅（諧音戀童）」不過也有人替蔣平反，與同時代大人物（例如毛澤東）比起來，蔣介石在女色方面算是非常自我克制的。

