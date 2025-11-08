淫教練松志彬性侵32童重判36年 台中高分院裁定延押2月

台中市某國小棒球教練松志彬，涉嫌對32名男學童猥褻、性侵高達90次，台中地院一審依90罪重判36年，羈押3個月即將屆滿，高分院認為有羈押必要，裁定從11月14日再延押2個月，全案將於11月26日宣判。

松志彬早在2004年起，於擔任棒球教練長達8年期間，先後猥褻3名男童，因其坦承犯行及賠償和解，法官依對未滿14歲少年犯強制猥褻罪輕判2年、緩刑5年免入獄，不料校方未察覺有此前科，聘請他擔任棒球教練，因和家長互動良好深受信任，沒想到私底下竟是狼教練。

起訴書指出，松志彬從2018年至2024年擔任某國小棒球隊教練，濫用學童對其信任，趁著帶隊到外縣市比賽，或私下與男童見面等機會，對男童上下其手猥褻，甚至性侵害並拍攝影片，受害學童年紀最小僅4歲。松志彬除了撫摸學童生殖器、逼迫口交，甚至要求學童互摸、肛交，若不肯乖乖就範，就不讓孩子上場打球，還拍下至少34段不雅影片。

犯案地點包括國小宿舍、道路旁、高雄某高中宿舍浴室、被害男童住處、澎湖民宿與嘉義某飯店，以及該國小的棒球隊教室，甚至是載學童到學校的汽車內，共計32名學童受害，次數高達90次。直到去年10月家長投訴此案才爆發。

台中地檢署今年3月依對未滿14歲少年為強制猥褻、強制性交等罪名，共觸犯90罪起訴並求重其刑。台中地院審理後，依涉案90罪分別判3年6月至8年6月不等刑期，合併重判36年，因還有其他案件，未定應執行年，台中市社會局也在今年4月依據《兒童及少年福利與權益保障法》公告其姓名。

高分院認為，松志彬業經台中地方法院依90罪重判36年，足見犯罪嫌疑確屬重大。另外，松志彬犯後有逃避警員追捕、企圖自殺之逃避罪責行為，亦有事實足認有逃亡之虞，又先前已有同類犯行，經法院判處罪刑並宣告緩刑確定，又再為本案多次犯行，自有事實足認有反覆實行同一犯罪之虞，因此裁定延押2月。

