淫教練松志彬性侵32童重判36年 台中高分院裁定延押2月
台中市某國小棒球教練松志彬，涉嫌對32名男學童猥褻、性侵高達90次，台中地院一審依90罪重判36年，羈押3個月即將屆滿，高分院認為有羈押必要，裁定從11月14日再延押2個月，全案將於11月26日宣判。
松志彬早在2004年起，於擔任棒球教練長達8年期間，先後猥褻3名男童，因其坦承犯行及賠償和解，法官依對未滿14歲少年犯強制猥褻罪輕判2年、緩刑5年免入獄，不料校方未察覺有此前科，聘請他擔任棒球教練，因和家長互動良好深受信任，沒想到私底下竟是狼教練。
起訴書指出，松志彬從2018年至2024年擔任某國小棒球隊教練，濫用學童對其信任，趁著帶隊到外縣市比賽，或私下與男童見面等機會，對男童上下其手猥褻，甚至性侵害並拍攝影片，受害學童年紀最小僅4歲。松志彬除了撫摸學童生殖器、逼迫口交，甚至要求學童互摸、肛交，若不肯乖乖就範，就不讓孩子上場打球，還拍下至少34段不雅影片。
犯案地點包括國小宿舍、道路旁、高雄某高中宿舍浴室、被害男童住處、澎湖民宿與嘉義某飯店，以及該國小的棒球隊教室，甚至是載學童到學校的汽車內，共計32名學童受害，次數高達90次。直到去年10月家長投訴此案才爆發。
台中地檢署今年3月依對未滿14歲少年為強制猥褻、強制性交等罪名，共觸犯90罪起訴並求重其刑。台中地院審理後，依涉案90罪分別判3年6月至8年6月不等刑期，合併重判36年，因還有其他案件，未定應執行年，台中市社會局也在今年4月依據《兒童及少年福利與權益保障法》公告其姓名。
高分院認為，松志彬業經台中地方法院依90罪重判36年，足見犯罪嫌疑確屬重大。另外，松志彬犯後有逃避警員追捕、企圖自殺之逃避罪責行為，亦有事實足認有逃亡之虞，又先前已有同類犯行，經法院判處罪刑並宣告緩刑確定，又再為本案多次犯行，自有事實足認有反覆實行同一犯罪之虞，因此裁定延押2月。
延伸閱讀
埔里虎頭山飛行傘相撞墜落！雙雙自行脫困 消防無獲報救援
前名模涉吞2.5億善款買豪宅養狐狸 交保6天逆轉收押原因曝
太子集團2陸籍高層多次來台找立委關說？移民署：以觀光名義入境
其他人也在看
黃明志捲謝侑芯命案遭延扣 委任律師認「90小時未接觸」：不知身心狀態
《中國報》報導，鄭清豐受訪時表示，自黃明志被延扣以來，自己未曾與對方會面，暫時無法得知其身心狀態，且他與黃明志之間的溝通受到法律職業特權保護，相關內容不得隨意披露。據了解，謝侑芯10月22日在吉隆坡「悅榕莊酒店」（BanyanTree Kuala Lumpur）被發現身亡，當時她全...CTWANT ・ 6 小時前
獨/控遭謝宜容霸凌輕生1周年 受害家屬不滿法官輕判
前勞動部勞發署北分署分署長謝宜容，涉嫌職場霸凌，遭控逼死吳姓下屬，引發社會關注，不只被拔官，謝宜容也爆出於任內涉嫌圖利廠商、侵占公物禮品，被檢方依貪污罪起訴，上（10）月18日，新北地院一審判決出爐，判處謝宜容有期徒刑4年6月，褫奪公權3年。本（11）月6日是吳姓受害者過世一周年，家屬也特別帶鮮花和字卡，放在北分署門口悼念。中天新聞網 ・ 6 小時前
「麵包女王」送暖花蓮災區 拋磚引玉助重建
鳳凰颱風步步進逼，以佳湘麵包品牌聞名全台的「麵包女王」黃秀芬，近期再次將溫暖送往花蓮，耗資數百萬元，為光復鄉大同村的受災戶添購全新家具、家電、濾水器等物品，對數十戶家庭而言，成了重建之路的推手，她謙稱自己只是拋磚引玉，盼社會各界能持續給予關注，助災民早日重返安穩生活。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
北美台灣醫師赴貝里斯義診 4天做50例外科手術
（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）一群旅美的台灣醫師組成義診團，近日赴台灣友邦貝里斯為當地居民免費看診，4天看診2000人次，完成50例外科手術，洗牙及牙科手術221人次。中央社 ・ 13 小時前
恐怖情人! 男向女友借錢未果持刀揮舞 警依家暴現行犯逮捕
社會中心／洪巧璇、談駿豪 台北報導又是恐怖情人！台北市警方獲報，有間生活百貨的老闆娘遭男友持刀恐嚇，警方不敢大意，持盾牌到場，救出被害人，並將嫌犯依家暴現行犯逮捕，事後警方調查，原來是嫌犯要向女友討錢未果，雙方才會爆發口角。獲報發生持刀傷人事件，警方不敢大意，火速跳上機車，沿路鳴笛，趕抵現場，一輛救護車早已在門口等候，情況十分危急。員警vs.嫌犯：「我跟你講你現在是家暴現行犯，因為你有持刀恐嚇你同居人這位小姐的一個行為。我沒有傷害她喔 。沒關係，你去跟法官講。」面對危險人物，警方大陣仗，持盾牌將被害女子救出，但嫌犯被逮捕後，還想狡辯，說自己沒有傷害他女友，但附近鄰居都看在眼裡。附近鄰居：「他剛拿刀威脅，有拿著刀子，他跟他同居人在一起，警察拿槍拿盾牌在後面，他這個好像已經犯了好幾次了，1、2次了，這次比較嚴重啦。」恐怖情人！男向女友借錢未果持刀揮舞 警依家暴現行犯逮捕（圖／民視新聞）民視記者洪巧璇：「警方獲報這處公寓有住戶發生家暴事件，馬上派遣警力趕抵現場，當場就把一名持刀的男子逮捕，帶回派出所。」巧合的是，事發地點剛好就在日前信義豪宅雙屍案的正對面。根據了解，李姓嫌犯因為缺錢花用，就在8號下午1點多，跑到葉姓女友開的生活百貨跟對方討錢，進而發生口角，嫌犯一氣之下，拿起店內的折疊刀揮舞，兩人拉扯的過程中，造成葉姓女子右手臂擦傷。附近鄰居：「他是去賭喜歡去賭，最近越賭越...。」恐怖情人！男向女友借錢未果持刀揮舞 警依家暴現行犯逮捕（圖／民視新聞）信義分局三張犁派出所副所長李俊良：「索要金錢未果進而衍伸口角糾紛，全案依恐嚇傷害，家暴現行犯將李男逮捕。」借錢未果竟朝女友揮刀，未來也得要好好檢視，眼前是愛人，還是恐怖情人。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：恐怖情人！男向女友借錢未果持刀揮舞 警依家暴現行犯逮捕 更多民視新聞報導北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議最新／吵架竟持「30公分」水果刀捅人 台中大里男左腹穿刺傷、臟器外露屏東女警上廁所見「不明反光」！竟是同仁偷拍下場慘了民視影音 ・ 5 小時前
郭台銘臨時缺席!婆婆辭世 曾馨瑩強忍悲傷致詞一度哽咽
財經中心／陳孟暄 蔡明政 SNG 台北報導鴻海創辦人郭台銘母親初永真，於6號離世，享嵩壽100歲，身為郭台銘妻子，同時也是「永齡銘馨盃」舞蹈比賽的主辦人曾馨瑩，在婆婆過世後，首度公開露面，致詞時更一度講到哽咽暫停，而先生郭台銘雖然臨時缺席，但仍希望她帶著笑容站上舞台。民視財經網 ・ 10 小時前
教育部長拍片鼓勵吃豬肉！葉元之罵：老師荒、校安問題解決了？
教育部今天（8日）下午在社群發布一則短影音，由教育部長鄭英耀率領政務次長張廖萬堅、主任秘書林伯樵與常務次長朱俊彰一同出鏡，鼓勵國人一起吃台灣豬午餐。影片遭網友痛批，國民黨立委葉元之也開罵，「教育部管到農業部的業務去了，請問缺老師、校園安全的問題解決了嗎？」中天新聞網 ・ 8 小時前
台東池上大橋改建 北上線拚115年農曆年前通車
（中央社記者黃巧雯台東8日電）交通部次長伍勝園今天前往台東視察改建中池上大橋。公路局表示，除了橋面拓寬外，還強化防洪標準為50年，耐震提升為5強，目標北上線在115年農曆年前通車，後續將展開南下線改建。中央社 ・ 8 小時前
社安網2.0計畫5年819億元 4重點防孤獨死、兒虐
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）為接住每個有需要的人，衛福部編列5年819億元預算推動「社安網2.0」，4大重點包括獨居長輩關懷、育兒指導員、導入AI及毒癮者社區支持，防止孤獨死、兒虐等，預計明年上路。中央社 ・ 8 小時前
鳳凰颱風開眼了！最新路徑曝 下週三晚間中心恐登陸「這地區」 最快下週一海警、週二陸警！｜#鏡新聞
更多氣象資訊，交給主播月芳。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 8 小時前
8旬婦跌落田間水溝 芳苑警深夜尋獲
家住芳苑鄉的八旬老婦於十一月四日下午至鄰居家聊天，於下午四時許離開鄰居家欲返回住家，未料老婦未如期回到家，憂心仲仲的先生向住在新北市板橋區的兒子告知此事，兒子心急如焚趕到鄰近的警察機關報案協尋，並打電話請村長幫忙協尋。芳苑分局今（八）日表示，芳苑分局路上派出所副所長林進南原本已服完十二小時的勤務下班回家，接獲此件協尋通報立即返回所內與村長、寺廟總幹事、村民及親友共三十員一同協尋，同為人子的林副所長感受到報案人焦急不安的心情，心中只有一個信念「當晚一定要找到老婦」。林員指派警員李東玟調閱監視器，發現老婦疑似往村長辦公室的北方行走，因此沿著村長辦公室北邊的田間小路展開地毯式查尋，從二十一時至二十二時持續協尋一小時皆無所獲，林員在協尋的過程中得知下午有村民騎腳踏車與老婦擦身而過 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
台南大新營嘉年華封街2天 150攤名店好物逛好逛滿
2025大新營嘉年華今天（8日）起在新營區民權路封街舉辦2天，有150家台南好店、伴手禮、地方美食業者參展，讓人逛好逛滿，吸引滿滿人潮逛街購物，十分熱鬧。大新營嘉年華在今天下午由台南市政府副秘書長殷世熙、經發局局長張婷媛、新營區長陳宏田等人揭幕，大新營嘉年華今年第15年舉辦，並是台南購物節的亮點活動自由時報 ・ 7 小時前
還原蕭美琴歐洲議會演說現場 范雲：保密背後的兩大原因
[Newtalk新聞] 民進黨立法委員范雲今（8）日分享副總統蕭美琴在歐洲議會演說的現場情況。她說，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭美琴離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。 首先，蕭美琴能進入歐洲議會演說，本身象徵意義重大。范雲指出，依她自身經驗，台灣代表過往赴聯合國平行論壇時，常因中國阻撓只能在旁側大樓參加；台灣護照連進場參觀都不被允許。若中國事前知情，歐洲議會亦可能面臨抗議或阻撓。 其次，安全威脅不容忽視。范雲回顧，去年蕭美琴尚未上任副總統一職，訪問捷克等國期間，中國駐捷克大使館就曾策劃車禍企圖跨境鎮壓，之後由捷克國安單位證實。此事顯示，外交突破同時伴隨真實的安全風險。 范雲表示，蕭美琴的演講魅力非凡，現場反應熱烈。超過50國國會議員全程起立鼓掌，約2/3議員親自前來致意並拍照留念，氣氛如同搖滾明星演出，充分展現對蕭美琴及台灣的肯定。 現場國會議員形容蕭美琴的演說「溫柔而堅定」，態度不卑不亢，訴求不僅關乎台灣，也強調全球共同價值，包括：經濟穩定、民主與全球安全。范雲最後強調，這次外交新頭殼 ・ 9 小時前
花蓮403強震中繼屋落成 受災戶預計12月「拎包入住」
由中華民國紅十字會除捐助2800萬元建屋經費外，還加碼家具家電，讓受災戶搬入新居時，感受到有溫度的重建。紅十字會總會長潘維大表示，動土後持續關注工程進度，今天見到建物落成、家具陸續進駐，深感欣慰，這不只是建築完成，更是人心安定的開始。縣政府建設處表示，組合屋...CTWANT ・ 9 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
影/婦誤信詐團花3千萬買「翡翠金剛杵」 丈夫氣到中風
新竹一名75歲婦人因誤信「購買藝術品可抵稅」的說法，落入詐騙集團陷阱，花費3132萬元購入131支「翡翠金剛杵」，後來才發現全是每支僅值約300元的劣質石材。事件不僅導致婦人耗盡積蓄，甚至連丈夫都因過度氣憤而中風送醫。主嫌齊國鈞最終被法院判處有期徒刑4年5月，並沒收不法所得2912萬元。中天新聞網 ・ 16 小時前
怒告誹謗、個資法不成！家寧母未聲請再議 Andy老師不起訴確定
YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy（王崇睿）與家寧分手後爆出頻道與財務糾紛，家寧母親曾淑惠不滿遭指控恐嚇、獨吞商標，提告Andy加重誹謗與違反《個資法》等罪。新北地檢署偵辦後認定罪嫌不足，予以不起訴處分，由於曾女未於期限內聲請再議，全案不起訴確定。鏡新聞 ・ 1 天前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前
"宇宙彌勒皇教"教主"下黑咒"攻擊藍綠大咖 內政部啟動調查
社會中心／綜合報導駭人聽聞！國內新興宗教"宇宙彌勒皇教"教主陳金龍，遭檢舉成立秘密詛咒群組，集結具"天眼神通"信徒，要求集體以"意念"攻擊政商名流，包括前總統蔡英文、現任正副總統，以及藍營的朱立倫等政治人物，連網紅四叉貓也被列入"滅殺靈魂及祖先子孫系統"黑名單。內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。戴著眼鏡，緊閉雙眼，隨著頌缽聲響，不斷比劃雙手，進入冥想階段。眼前這名男子，自詡為"無極彌勒天皇"，不僅成立宗教，招收信徒，如今卻被爆出，帶頭"下黑咒"。群組對話寫下，聖戰士接旨，民進黨立委及行政長官一律滅殺"永生靈魂"，其他協助者"永墜惡鬼道"欽此。而這些訊息，都是由"宇宙彌勒皇"，教主陳金龍所發布。10月中旬，內政部長信箱，收到一封檢舉信，內容指出"宇宙彌勒皇教"基金會負責人陳金龍，今年2月，從弟子群中，精挑細選出"五眼聖戰士"，再成立私密群組，並發出"彌勒聖火令"，以"奉天承運，皇帝詔曰"當開場白，要求弟子配合用「天眼」能力展開能量攻擊。被"下黑咒"的對象，包括前總統蔡英文、現任正副元首賴清德與蕭美琴、國民黨籍的朱立倫與顏清標等政治人物。就連偵辦京華城案的檢察官林俊言、網紅四叉貓，都被列在下咒名單。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）網紅四叉貓說，他(教主)的身價數十億，好好的過生活不好嗎，為什麼還要成立這種，到處詛咒人家的群組，是見不得人家好嗎，真是的。根據了解，65歲的教主陳金龍自稱彌勒佛降世，還被起底曾是電玩大亨，當選過全國性電玩協會理事長，1980年代後期，轉往中國投資房地產。2001年創立宇宙彌勒皇教，2017年正式向內政部申請許可，成立基金會，透過賣法器、能量珠，累計超過10億身家。記者實際致電基金會，卻沒人回應。非本案律師李欣表示，主管機關可以撤銷廢止其設立許可，且若該行為導致他人心生恐懼，甚至可能構成刑法恐嚇維安罪。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）成立宗教團體，卻帶頭詛咒他人，不僅危害善良風俗，也已經觸法。內政部已經發文，限期基金會10天內回覆，否則負責人，恐怕得面臨相關罰則。原文出處：「宇宙彌勒皇教」教主「下黑咒」攻擊藍綠政要 內政部啟動調查 更多民視新聞報導遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦「太子集團」狂洗45億！四叉貓神出1人疑是「小草」中市警破獲運動賽事博弈機房 洗錢金流逾4億元民視影音 ・ 1 天前
悲！孤獨死26天才被發現 六都求救鈴裝設率不足５成
高齡化浪潮下，「孤獨死」現象日益頻繁，北市議員調查發現超過四成的「孤獨死」在過世三天後才被發現，最久甚至達二十六天。政府為此鼓勵獨居長者家中裝設緊急求救鈴，但六都中安裝率最高的新北市也僅達四成五，凸顯長者獨居安全出現嚴重隱憂。中天新聞網 ・ 1 天前