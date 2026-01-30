淫狼惡官爆性侵1／辦公室強拉女同事性侵 惡狼官員遭求刑10年理由曝光

屏東動物防疫所陳姓主管遭爆性侵女同事，遭檢方依強制性交罪求處最高10年徒刑。（翻攝屏東動物防疫所臉書）

公部門爆離譜性侵案！本刊接獲投訴，屏東動物防疫所一名陳姓官員，以「到辦公室找我，有事需要幫忙」為由，在所內二度強拉一名女同事猥褻、性侵得逞，導致被害人出現恐懼、顫抖等創傷後壓力症候群現象。被害人驗傷、報案、後，陳僅坦承曾親吻、擁抱及撫摸其胸部，卻矢口否認性侵。屏東地檢署於去年11月依強制性交罪，將他起訴，並求處最高10年刑責。

根據起訴書，案發時間為2021年4月間，陳男因因業務人力需求而接觸被害人A女，他先於4月17日晚間9點，在辦公室內不顧A女反抗，先撫摸、吸吮她胸部，並將手指插入、舌頭舔拭其下體，甚至強壓A女頭部，逼迫口交得逞。

廣告 廣告

同月24日晚間10點，陳男又於辦公室內強拉A女，逼迫她親嘴、脖子、耳朵，再以手指插入A女下體，再度性侵得逞。事後，A女向屏東警分局報案，由警方介入偵辦。

不過，陳男矢口否認犯行，他向檢警辯稱，自己有詢問A女意願後，才親吻她、撫摸她胸部，還稱A女洗過澡後主動找他，撩起衣服，抱他抱得很緊，過程中未有手指插入、舔拭下體和強迫口交等舉動。

但檢方檢視驗傷結果，發現A女下體有撕裂傷，以及二名證人和一名心理諮商師證述，被害人於案發後出現害怕、恐懼、憤怒等情緒，加上司法精神醫學鑑定報告書，和A女的日記等證據，可得知A女因陳男行徑，影響身心狀態甚鉅。檢方依強制性交罪將陳男提起公訴，求處三年以上，十年以下徒刑。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

淫狼惡官爆性侵2／ 曾因涉性騷擾遭記大過調職 惡狼被起訴屏東縣府回應了

拋「每年補助假牙維修」政見 何志偉：建立「讓人安心變老」的桃園

藍營竹縣炸鍋前夕！ 黃揚明爆：恐重演林智堅「一屍5命」慘劇