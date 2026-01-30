淫狼惡官爆性侵2／ 曾因涉性騷擾遭記大過調職 惡狼被起訴屏東縣府回應了

屏東縣政府表示，已將涉犯性侵猥褻的陳男記一大過並調離主管職。（翻攝屏東縣政府臉書）

本刊接獲爆料，指屏東縣動物防疫所一名陳姓官員是惡狼，二度在辦公室對女同事性侵猥褻得逞，經檢警調查，去年11月遭檢方依強制性交罪提起公訴。本刊調查，陳男除遭被害人指控性侵提告外，也被申訴是性騷慣犯，消息在2023年5月，台灣爆發「MeToo運動」期間傳開。屏東縣府回應，事發後即成立性平會調查，認定陳男性騷屬實，將他記一大過，降調非主管職；妨害性自主部分尚待法院判決，屬實將依法加以嚴懲。

根據被害女同仁指控，陳男曾是所內一級主管，他不僅經常在辦公室內說黃色笑話或言語性騷擾，還會對女性毛手毛腳，行為令所內的女員工都很困擾、害怕，工作壓力遽增，造成身心恐懼、不適。

屏東縣政府當時表示，聽聞陳男涉及性騷擾爭議後，先將他調離現職；正式接獲當事人提出性騷擾申訴，縣府也即時成立性評委員會調查，並認定性騷成立，再將陳男記一大過，降調非主管職務。但如今陳男又因二度在辦公室內性侵、猥褻被害人被起訴，令同事們都不能接受，呼籲縣府應斷然處置，將他記二大過免職，除給被害人公道外，也讓同仁有一個安全辦公的環境。

對於陳男於2021至2022年間遭指控性侵、性騷，屏東縣政府回應如下：

1、機關立即成立性騷擾調查小組並委由外聘委員負責案件調查。

2、被申訴人降調主管職務並調整至其他課室擔任業務承辦人，避免雙方在職場上接觸之機會。

3、申訴人先後於111年7月及11月，分別向任職機關申訴及屏東縣警局屏東分局報案，皆依相關規定處理。對於被申訴人身為主管卻未能潔身自愛，招致性騷爭端，該機關對當事人做出一大過處分，並經屏東縣政府核定通過以玆懲戒。

4、對於案件涉及妨害性自主部分，屬刑事審判，已交由司法機關審理，機關迄今尚未接獲司法判決結果，倘被申訴人確有違反公務人員紀律而觸犯刑法之情事，逕依公務人員懲戒法規定加以嚴懲，不予寬待。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

