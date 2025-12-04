淫穢、衝擊人倫底線 幼女款情趣娃娃 竟明示「可插入」

電商平台出現出現幼女娃娃。(取材自澎湃新聞)

在淘寶、京東、拼多多、抖音、小紅書等電商平台搜尋「童顏娃娃」、「女童娃娃」、「幼態娃娃」、「蘿莉娃娃」等關鍵詞，竟跳出並非純粹兒童玩具，而是身高70至140公分的矽膠或TPE性玩具，仿刻兒童面容與體態，專供成人使用，還以淫穢詞語明示產品「可插入」。消息曝光後，廣東東莞、惠州兩地已啟動多部門介入調查，要求企業立即暫停生產。

澎湃新聞歷時兩周追蹤調查，從電商平台的隱晦關鍵詞搜索並下單產品，一路溯源至惠州、東莞的生產車間，揭開了一條「兒童色情特徵」娃娃橫跨生產、銷售的灰色產業鏈。

網上搜尋相關商品，這些打著「BJD手辦」、「動漫人偶」、「二次元關節可動」標籤的商品，價格從數百元到上千元不等，評論區充斥著「用著很舒服」、「很仿真」等露骨的性暗示留言，證實了這些娃娃實際是具備性功能、供成人使用的情趣用品。

按照發貨地址，記者追蹤至廣東東莞、惠州兩地的源頭工廠。

在惠州市大樹智能科技有限公司看到，一具具已開模完成的矽膠娃娃裸體掛在輸送帶上，密密麻麻，外面用塑料包裹著，若隱若現，有的頭部尚未安裝。另一個鐵桌上擺滿了密密麻麻的矽膠娃娃頭部，有各種膚色和樣貌的不同款式。其中有一款矽膠娃娃身高110厘米，體型與女童相仿，生理特徵明顯，但尚未安裝頭部。該公司一名工人說，為滿足不同客戶需求，公司提供包括兒童頭型在內的上百種頭部模具。

另在東莞市今都尉模特道具有限公司廠房內，娃娃模型與惠州市大樹智能科技有限公司相似，大量不同身高的娃娃懸掛在鐵架子上，外有白色透明袋防塵，尚未安裝頭部；娃娃的類型同樣分成人款和兒童款。

這兩家工廠生產都帶有「兒童色情特徵」娃娃，廠家支持40厘米至170厘米身高定制，加熱、夾吸等情趣功能明碼標價，此外還生產「孕婦娃娃」。

財聯社報導，廣東省惠陽區市場監督管理局通報，已會同區公安、文化、衛健等部門迅速成立聯合調查組，第一時間趕赴涉事企業開展核查處置。目前，聯合調查組已要求企業立即暫停生產，接受調查。同時惠陽將在全區範圍內開展專項排查。

極目新聞評論指出，在中國，與不滿14周歲的幼女發生性關係構成強姦罪，商家生產銷售「幼女版」成人娃娃用品，是在打違法和色情的擦邊球，明顯有違公序良俗，甚至涉嫌違法，衝擊人倫底線。

評論稱廠家在裝貨時不會放置任何與工廠相關的信息，而註冊地址又往往與實際辦公地點不符。電商平台應該壓實主體責任，加強對相關商品的審核管理。