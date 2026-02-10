淫魔共犯麥斯威爾：若獲得減刑 就願證明川普未涉不法

淫魔富豪艾普斯坦（左）與共犯及女友麥斯威爾。（路透）

淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的共犯及女友麥斯威爾(Ghislaine Maxwell) 9日在國會眾院的閉門聽證裡，拒絕回答任何問題，但表示若川普總統對她減刑，她就願意作證證明川普與前總統柯林頓在艾普斯坦案沒有任何不法行為。

綜合美聯社等媒體報導，被判刑20年的麥斯威爾目前正在德州聯邦監獄服刑，她透過視訊通話參加眾院監督暨政府改革委員會(Committee on Oversight and Government Reform) 的聽證，但她援引憲法第五修正案賦予的權利，不能在任何刑事案件中被迫自證其罪，因此有權拒絕作答。

不過麥斯威爾的代表律師馬庫斯(David Oscar Markus)在聽證前發出的聲明說，如果川普對她減刑，她就願意作證，證明川普及柯林頓都沒有做錯任何事，「如果川普總統對麥斯威爾減刑，她準備坦誠作證」。

馬庫斯又說，川普與柯林頓「沒有任何不當行為，但只有麥斯威爾女士才能做出說明，公眾有權知道這個說明」。麥斯威爾一直聲稱自己是被冤枉而尋求推翻定罪及上訴至最高法院，但去年被駁回。

委員會的共和黨籍主席柯默(James Comer)向媒體表示，麥斯威爾拒絕作答實在「令人非常失望」。

委員會的民主黨人說，這是麥斯威爾明目張膽試圖要求川普結束她的刑期之舉，其中國會眾議員史坦斯伯里(Melanie Stansbury)指她明顯的在爭取特赦；另一眾議員蘇布拉曼亞姆(Suhas Subramanyam)形容麥斯威爾在視訊通話中表現得「機械」且「毫無悔意」。

在此之前，川普並未排除為麥斯威爾減刑的可能性，然而當她提出這個要求後，共和黨人也迅速表示反對。

來自佛州的共和黨籍國會眾議員魯納 (Anna Paulina Luna) 在社交媒體發文直斥，「不能減刑，必須服刑或接受懲罰，妳這個妖魔罪有應得」！

