淫魔富豪打造嬰兒工廠播種？瘋狂繁衍計畫曝光！

國際中心／李筱舲報導



艾普斯坦案持續在全球延燒中，在美國司法部揭露的解密文件中，更驚爆這位淫魔富商生前瘋狂的「人類繁衍計畫」。據檔案顯示，艾普斯坦長期迷戀超人類主義與優生學，意圖利用自身DNA打造優良基因庫，甚至疑似在新墨西哥州牧場打造「嬰兒工廠」。多項證據指向他曾祕密執行育種計畫並留有後代，其中受害少女的悲痛日記與名人的祝賀郵件，更讓這場毛骨悚然的現代優生學實驗浮出水面。

「我懷念成為育嬰器前的自己」 受害少女日記揭產後10分鐘奪嬰慘劇

美國司法部近日釋出艾普斯坦案超過300萬頁的解密調查文件，然而，檔案中包含了一份極具衝擊性的證據，在一名受害少女的日記中，她自述在17歲時被迫產女，嬰兒出生僅10分鐘，就被艾普斯坦的前女友麥克絲威爾強行抱走，她在日記中絕望質問：「提到鋼琴和音樂是為了讓我相信這是為了創造完美後代？也就是他所謂的『優良基因庫』？我懷念成為『人類育嬰器』之前的自己。」此外，調查人員在其豪宅搜出DNA親子鑑定報告，且麥克絲威爾的往來郵件也曾露骨的討論人工生殖細節，印證了大規模受孕計畫的存在。

迷戀超人類主義！愛潑斯坦欲打造「嬰兒工廠」在新墨西哥州大規模傳播DNA

除了受害者證詞，權貴圈的互動亦成鐵證，英國安德魯王子前妻莎拉佛格森（Sarah Ferguson）曾於郵件中祝賀艾普斯坦「喜得男嬰」，證實其後代消息在核心圈內並非祕密。據外媒報導，艾普斯坦曾向多位科學家透露，他希望在自己位於新墨西哥州的「佐羅牧場」（Zorro Ranch），讓至少20名女性同時受孕，藉此傳播他的基因，打造「嬰兒工廠」。隨著案件被揭密，似乎印證了艾普斯坦長期以來對「超人類主義」的迷戀。儘管艾普斯坦於2019年獄中身亡後，但這份解密檔案已徹底撕開慈善家面具背後邪惡的真面目，這場試圖以財力操弄人類基因的瘋狂計畫也被公諸於世。

