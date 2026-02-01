淫魔富豪新照片曝！安德魯王子「狗趴」女性身旁 英首相建議赴美作證

前安德魯王子跪在1名躺在地上的女性身旁，觸碰她的腹部。（美聯社）



在與淫魔富豪艾普斯坦相關的檔案最新曝光、包括幾張疑似前安德魯王子出現在其紐約豪宅內的照片後，英國首相施凱爾表示，任何掌握資訊者都應配合調查，並暗示這位前英國王子應赴美國國會作證，以「受害者為優先」。

英國廣播公司（BBC）報導，英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）表示，安德魯・蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）應就他與已定罪的性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的往來，前往美國國會作證。

施凱爾向記者說：「談到作證，我一向認為，任何掌握資訊的人都應該分享這些資訊。如果不願意這麼做，就談不上以受害者為中心。艾普斯坦的受害者必須是首要優先。」

施凱爾的發言，正值最新1波與艾普斯坦相關的檔案公開之際，其中包括幾張照片，似乎顯示前安德魯王子（Prince Andrew）跪在1名躺在地上的女性身旁。BBC已聯繫這位前王室成員尋求回應，他一再否認有任何不當行為。





美國司法部1月30日公布超過300萬頁與艾普斯坦相關的文件，距離依據美國總統川普（Donald Trump）簽署法律所規定的截止期限已過6週。

安德魯跪在不明女性身旁碰其腹部

這些顯示前安德魯王子跪在不明女性身旁的照片並未提供任何背景說明。其中兩張照片顯示，他觸碰這名全身穿著衣物的女性的腹部，另1張照片則顯示他直視鏡頭。這些照片的場景似乎與艾普斯坦位於紐約市的豪宅內部相符。BBC Verify指出，照片中的裝潢與該聯排別墅內部的其他影像看起來一致。

這些照片可能進一步加大外界對艾普斯坦的壓力。他多年來因過去與艾普斯坦的友誼而持續受到審視，並始終否認有任何不當行為。

美國司法部1月30日公布的文件以「安德魯・蒙巴頓-溫莎」（Andrew Mountbatten-Windsor）稱呼這位前王室成員，也就是前安德魯王子、約克公爵（Duke of York）。他在與艾普斯坦的關係日益遭到質疑後，於去年10月被剝奪王室頭銜。

安德魯與26歲俄羅斯女共進晚餐

1月30日另行公開的電子郵件顯示，艾普斯坦曾邀請前安德魯王子與1名26歲女性共進晚餐。這些郵件來自艾普斯坦與署名「公爵」（The Duke）之間的往來。

艾普斯坦表示，這名女子將於2010年8月前往倫敦。「公爵」則回覆說，他將在日內瓦停留至22日上午，但「很樂意在此之前見她」，並詢問：「她會替你帶來訊息嗎？請把我的聯絡方式給她。」他還問說：「你是否還知道其他可能有用的資訊？」艾普斯坦回覆說：「她26歲、俄羅斯人、聰明、美麗、值得信賴，而且她有你的電子郵件。」

這些訊息交換於2010年8月，也就是億萬富豪艾普斯坦因為引誘未成年人賣淫而認罪的兩年後。當時，他被判處18個月徒刑，但與檢方達成協議後，獲准每天6天、每天12小時「工作外出」，前往辦公室上班，最終服刑13個月後獲釋並接受緩刑。

前安德魯王子始終否認與艾普斯坦有任何不當關係，堅稱自己「未曾看到、目睹或懷疑」任何後來導致艾普斯坦被捕和定罪的行為。

艾普斯坦曾替安德魯前妻付房租

新1波文件還顯示，艾普斯坦似乎曾在長達15年間為安德魯的前妻、前約克公爵夫人莎拉・佛格森（Sarah Ferguson）提供財務協助。

2009年，佛格森曾與艾普斯坦通信，向他說明自己的商業構想。在描述自己於「你的午餐會」之後與多家知名品牌會面的情況時，她寫說：「謝謝你，傑佛瑞（艾普斯坦），成為我一直希望擁有的兄長。」

同年，佛格森還曾請求艾普斯坦提供2萬英鎊支付她的房租，並稱自己「今天就需要」。她寫說：「房東威脅說如果我不付錢，就要向報紙爆料。有什麼好主意嗎？」





最新公開的郵件顯示，艾普斯坦曾希望佛格森發表聲明，稱他「不是戀童癖」，並表示她是被佛州民事原告律師的錯誤指控所誤導。

