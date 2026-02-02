淫魔富豪案解密：柯林頓遭爆搭「蘿莉塔專機」至少16次 共浴照流出

國際中心／程正邦報導

震驚全球的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪案再掀波瀾。美國司法部於當地時間 1 月 30 日解封了該案迄今規模最大的調查檔案，內容包含高達 300 萬頁的文件、2000 部影片及 18 萬張照片。其中最引人注目的，莫過於美國前總統柯林頓（Bill Clinton）與這位已故富豪間的親密往來證據，檔案顯示柯林頓團隊搭乘艾普斯坦私人飛機的次數遠超外界想像。

柯林頓和淫魔富豪艾普斯坦交情匪淺，往來頻繁。（圖／翻攝自X平台 @HustleBitch_）

關鍵物證曝光：幕僚與共犯通信露骨

根據司法部公開的 2001 年至 2004 年間文件，柯林頓及其幕僚團隊與艾普斯坦的共犯、前女友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）往來極其頻繁。飛行紀錄顯示柯林頓團隊至少 16 次搭乘被外界戲稱為「蘿莉塔快線」（Lolita Express）的艾普斯坦私人飛機。

許多往來郵件雖將幕僚姓名塗黑，但收件單位明確標註神祕縮寫「WJC」，即柯林頓卸任後辦公室（William J. Clinton’s office）的縮寫。檔案中包含麥克斯威爾與柯林頓幕僚間充滿挑逗的對話。麥克斯威爾曾稱讚某位幕僚是「晚宴猛男」；更有郵件紀錄顯示，有人從柯林頓的郵件帳號發信給麥克斯威爾，內容提到與「金髮巨乳寡婦」徹夜飲酒等私生活細節。

柯林頓和性虐受害者共浴照流出。（圖／翻攝自X平台 @remarks）

震撼照片：前總統與受害者熱水浴共處

除了文字檔案，這批資料中更包含多張首度曝光的照片。其中一張最令輿論譁然的圖像顯示，柯林頓赤裸上身，與一名被司法部定調為「艾普斯坦性虐受害者」的女性，共同出現在熱水浴缸中。這張照片直接挑戰了柯林頓長期以來宣稱與艾普斯坦「僅止於普通社交」的說法。

柯林頓老婆希拉蕊拒絕聽證傳喚，恐遭提告「藐視國會」。（資料照）

柯林頓方強硬否認 國會衝突升級

面對這場排山倒海的醜聞危機，柯林頓辦公室迅速發布聲明止血：發言人稱柯林頓本人從未發送過檔案中的電子郵件，更堅稱他「從不使用電子設備帳戶」，也未曾與他人共享帳號。

柯林頓與妻子希拉蕊（Hillary Clinton）於上月中旬已公開拒絕眾議院針對此案的閉門聽證傳喚。此舉引發監督委員會主席柯默（James Comer）強烈不滿，表示不排除發動「藐視國會」的指控。

淫魔富豪案陸續解密，許多政商名流都遭捲入醜聞風暴。（圖／翻攝自X平台 @CraveWire）

傑佛瑞·艾普斯坦生前以結交權貴著稱，其在私人島嶼上建立的非法性交易網絡牽涉多位國際政要、富商及王室成員（如英國安德魯王子）。隨着 2026 年這批龐大檔案的釋出，外界預期將有更多全球政商菁英捲入這場跨國醜聞風暴。

