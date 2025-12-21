淫魔富豪驚見「柯林頓半裸抱女」鴛鴦浴 安德魯王子嗨躺多女腿上！震撼極樂檔案全洩

司法部釋出的影像，驚見現年79歲的美國前總統柯林頓近乎全裸斜躺在熱水浴池裡，甚至剛被剝奪英國王子頭銜的安德魯也在內。（翻攝自X@Telegraph、@GuntherEagleman）

美國備受關注的性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前因涉未成年性交案遭調查，相關檔案陸續被公開，除了上萬張的影像檔案，最新由司法部釋出的影像，驚見現年79歲的美國前總統柯林頓近乎全裸斜躺在熱水浴池裡，甚至剛被剝奪英國王子頭銜的安德魯，橫躺在數名女子身上的照片也被曝光，引發譁然。

79歲的美國前總統柯林頓遭清算？

綜合外媒體報導，美國司法部19日公開已故性犯罪富豪艾普斯坦大量相關檔案，證實案件受害者約1200多人，最新一批公布的照片中，79歲的美國前總統柯林頓在艾普斯坦的女友、後來成為性交易仲介的吉絲蘭麥斯威爾一同浴池戲水，池中還有臉部被塗黑無法辨識的女性相伴，另外有一張照片還出現柯林頓與已故流行天王麥可傑克遜同班機。

據圈內人士形容，這波曝光恐成為柯林頓的清算時刻，形容「（柯林頓）算是完了。他之前就已經完了，但現在更是如此。如果他們做了這些事就必須被繩之以法，這是毫無疑問的。」但柯林頓辦公室則強烈否認不當行為，並試圖將輿論焦點轉向川普。

安德魯王子捲入性醜聞遭剝奪王室頭銜有內幕？

另一張「前」安德魯王子與麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）同框的照片，該從未曝光的黑白舊照中，年輕時的安德魯王子以黑領結禮服打扮，橫躺在多名女性的大腿上，而麥克斯威爾則是站在一旁笑看。《衛報》更形容當時安德魯閉眼微笑。值得關注的是，近期安德魯才因捲入性醜聞遭剝奪王室頭銜，慘成為17世紀以來首位被剝奪頭銜的王子。

美國司法部表示，未來這2週會公布更多文件，其中美國現任總統川普則，也為此受到外界關注。經初步審閱，在19日這批檔案之中，幾乎沒有提及川普。

