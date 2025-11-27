淫魔教練松志彬性侵幼童還偷拍 90罪被判464年上訴遭駁回

【緯來新聞網】前國小棒球教練松志彬因性侵與猥褻學童等行為，遭台中地方法院一審依90項罪名判處3年6月至8年6月不等刑期。松男不服判決提起上訴，主張童年遭性侵影響其性認知，要求減刑；台中高分院近日駁回其上訴，維持原判，案件仍可上訴至最高法院，11月初裁定。

淫魔教練松志彬性侵幼童還偷拍。（圖／翻攝畫面）

松志彬自2018年10月起擔任台中市一所國小棒球隊教練，至2022年10月間，涉嫌多次對學童進行強制性交、猥褻及拍攝不雅影像。台中市政府社會局去年公告其姓名。案發後，受害學生家長報警，警方在2022年11月21日將其拘提到案，法院隨即裁定羈押禁見。



台中地檢署今年3月首次起訴指出，松志彬共涉及90項罪名，觸犯強制性交、強制猥褻及兒童及少年性剝削防制條例等法條，總計有32名學生受害，其中11人遭拍攝性影像，影像數量達34部。法院於7月一審宣判，每罪分別判處3年6月至8年6月徒刑，共計遭判464年，將於其他相關案件審結後合併決定執行刑期。



松志彬上訴時聲稱成長期間曾遭性侵，導致性觀念偏差，且一審未鑑定其精神狀況，批評原審量刑不當。二審合議庭認為其說法缺乏證據支持，即使屬實，也不足以動搖量刑結果，因此駁回其主張。



此外，松男以願與被害人和解作為減刑理由，但多數被害學生與家屬拒絕和解與調解，法官認為無從認定其態度有利於改判。本月初，台中地檢署再度追加起訴，指控松志彬另涉22起性侵與猥褻行為，檢方指出其犯罪行為日益嚴重，造成孩童長期心理創傷，甚至出現麻木與放棄反抗的情形，形同遭長期囚禁與侵害。



此案受到社會高度關注，市府社會局已公開松志彬姓名，提醒民眾重視孩童保護與校園安全。整起案件仍在司法程序中，相關刑期將於所有案件審結後一併確定。





★《緯來新聞網》提醒您：尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​★



★若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」★

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

《Kpop 獵魔女團》安孝燮首扛電影新作壓力大 攜李敏鎬出席首爾試映會

歌手斜槓「最年輕正念教師」 林亭翰比自家學員還年輕