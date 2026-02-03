淫魔案核彈！希拉蕊昔掌「反人口販運」今遭查 柯林頓夫婦險成罪犯

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對美國眾議院祭出「藐視國會」刑事指控的最後通牒，美國前總統柯林頓(Bill Clinton)與前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)伉儷終於放棄抵抗。眾議院監督委員會證實，柯林頓夫婦已同意就已故「淫魔富豪」艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的性販運案前往國會作證。這場聽證會最核心的焦點，將鎖定希拉蕊在擔任國務卿期間，明明手握「打擊國際人口販運」的最高權力，卻被質疑可能對艾普斯坦的罪行知情，甚至涉及利益交換。

國務卿任內督導反販運卻涉案

廣告 廣告

《福斯新聞》(Fox News)報導，眾議院監督委員會的調查矛頭，不僅指向柯林頓與艾普斯坦的私人情誼，更將審查希拉蕊的公職角色。委員會質疑，希拉蕊在歐巴馬政府擔任國務卿期間，負責督導美國打擊國際性販運的業務，卻可能與該領域最大的罪犯之一艾普斯坦保持密切聯繫。這種「執法者與罪犯」之間錯綜複雜的關係，成為共和黨人急欲揭開的政治黑箱。

柯林頓夫婦態度的轉變，源於共和黨人的強硬手段。眾議院監督委員會在社群平台X上強硬表示：「柯林頓夫婦試圖要求特殊待遇來逃避藐視國會罪，但他們並不凌駕於法律之上。」在國會即將表決認定兩人「刑事藐視國會」(criminal contempt of Congress)的前一刻，柯林頓的律師緊急發函同意作證，試圖拆除這枚政治炸彈。

儘管柯林頓副幕僚長尤瑞尼亞(Angel Ureña)反擊稱，柯林頓夫婦是「善意協商」，並期待建立適用於所有人的先例。但眾議院監督委員會主席柯默(James Comer)對此說法並不買單。柯默向《福斯新聞》表示，柯林頓律師的信件雖然同意作證，但「缺乏具體細節」，甚至連日期都沒給。他強調，除非獲得明確的作證條款，否則不會輕易暫停藐視國會的程序，顯示這場圍繞著淫魔案的政治攻防戰，才正要開始。

【看原文連結】

更多自由時報報導

柯林頓、希拉蕊夫婦讓步！將為艾普斯坦案赴國會作證

艾普斯坦最新檔案曝 柯林頓至少上16次淫魔富豪私人飛機

美國印度和解！莫迪同意停購俄羅斯石油 川普降關稅至18％

日選舉高市早苗勝券在握 3大變數牽動台日關係

