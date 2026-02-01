淫魔案黑手是他？外媒驚爆普丁透過艾普斯坦設「美人計」 蒐政商黑料

外媒引述多名西方情報界人士爆料，已故美國性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein），疑似長期替俄羅斯情報單位運作「美人計」，透過安排女性接近全球權貴人物，蒐集可供勒索的關鍵情資。

俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

英國《每日郵報》報導，文件顯示，相關資料中多達1056份文件，提及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），另有9629次提到莫斯科。部分電郵甚至顯示，艾普斯坦在2008年因未成年性交易定罪後，仍疑似設法與普丁安排會面。

情報人士指出，這或可解釋艾普斯坦「與其金融背景極不相稱的奢華生活方式」，但也強調，目前尚無直接書面證據能證明普丁或俄羅斯情報單位，直接指揮艾普斯坦的性犯罪行為。

報導引述一名消息人士透露，「美國方面多年來一直在監控艾普斯坦的俄羅斯關係，但英國單位顯得相當顧忌，原因很可能與王室牽連有關。」一名情報人士甚至形容，「把王室成員、億萬富翁、前總統放在佈滿監控設備的小島上，這不是派對，是情報行動。」

美國情報專家進一步研判，艾普斯坦可能透過與已故英國媒體大亨麥斯威爾（Robert Maxwell）的商業往來，被引介進入諜報圈。安全單位甚至指出，FBI曾接獲線報，稱艾普斯坦疑似同時與俄羅斯與以色列情報體系存在關聯。至於艾普斯坦於2019年在獄中身亡，官方認定為輕生，但其家屬與部分人士至今仍堅稱「他是被滅口的」。

