淫魔檔案上千文件須塗黑 司法部拚命趕工

為了保護當事人隱私，艾普斯坦檔案中受害女性照片須經塗黑處理。（路透）

國會參眾兩院通過法案，要求聯邦司法部最遲在12月19日前必須公布淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)所有檔案，有線電視新聞網(CNN)19日獨家爆料指出，司法部為此拚命「趕工」，要在限期前「編輯處理」，亦即塗黑數以千計與本案相關的文件，有關做法在司法部內部引發不滿情緒且正在上升。

消息人士向CNN說，即使川普總統最終將法案簽署成法律，但19日公布的艾普斯坦檔案仍有大量內容及信息是公眾無法得悉，這種缺乏透明度的做法除繼續受到公眾關注外，持續引致政治難題也不可能因此而消失。

消息人士說，自11月27日感恩節以來，司法部國家安全司(National Security Division)已加派人手處理相關檔案，反情報專家也幾乎放下所有其他工作，加入專門處理文件。

司法部每名律師經手的文件均超過1000頁，他們在判斷哪些內容需要「處理」時，必須綜合考慮行政與法律層面的隱私保護、受害者權益以及其他多重要因素。

由於艾普斯坦案件宗卷浩瀚如海，包括大陪審團紀錄、聯邦調查局檔案以及司法部內部討論等內容。文件數量龐大，律師們在爭分奪秒工作的同時，錯誤還是難免，尤其可能洩露敏感個人資訊。

其中一位消息人士說，律師們只收到4頁如何刪減處理文件的內部指引，至於如何在法律框架下作出最大限度的信息披露，則未能獲得明確或全面指導，因此出現愈來愈濃烈的不滿情緒。

有大批外部律師正在等待文件公布，以判斷應否就刪減檔案提出告訴。

司法部早前已發生過在處理大量文件時出錯，根據華盛頓郵報報導，今年早些時候，國家安全司在處理與甘迺迪總統遇刺案相關的6萬頁文件時，不慎洩漏了400多名前國會工作人員的社安號碼及其他個人資訊。

儘管外界始終未能一窺艾普斯坦案全貌，但對遭虐待及性剝削的受害女性而言，影響及意義仍然重大。

一些受害者向CNN表示，她們對文件的發布準備一無所知，司法部也沒有與她們聯繫。

對於CNN的有關報導，司法部發言人拒絕置評。

