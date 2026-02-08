淫魔檔案照「驚見裸嬰掛牆上」 3男圍坐「正妹跪趴」鑽進去

國際中心／李汶臻報導

美國已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）被控在美屬維京群島中的「小聖詹姆斯島（Little St. James）」、外界俗稱「蘿莉島」的極樂之境，為政商名流提供未成年少女。美國司法部日前解封多張「淫魔案」的文件照片，其中一張畫面中可見已故的艾普斯坦與2名男子坐在桌前商討，但卻驚見一位長腿妹四肢貼地、鑽進桌底；而牆上還掛著一幅令人毛骨悚然的畫作，畫中有一個裸體嬰兒躺坐在水槽中，畫面曝光再度掀起軒然大波。

已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）面對調查時，否認自己是「惡魔」，並堅稱自己只是「最低級別」的性犯罪者。他2019年7月遭控性交易罪名，而隔月就在紐約曼哈頓監獄離奇身亡。美國司法部近日大動作公開大批「淫魔案」檔案，內容牽涉眾多國際政要、富豪，不僅美國總統川普（Donald Trump）、前總統柯林頓（Bill Clinton）以及歐洲皇室要員安德魯王子、挪威太子妃等人被點名，不少科技領域的商業大咖，包含特斯拉創辦人馬斯克、臉書創辦人祖克柏以及亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）等人也都入列榜單。





解封淫魔案照片「馬斯克、祖克柏」露臉！驚見3男圍坐「比基尼妹跪趴」鑽進去

近來有關淫魔富豪艾普斯坦（左）案的文檔貝陸續公開，內容牽涉馬斯克（右）等知名富豪。（圖／翻攝自X@@epsteinsintern、X@@ElonMuskPD）





日前幾張最新解封的照片，在社群平台X上也引發網友討論。畫面可見，桌前圍坐著三名男子，其中身穿白色T恤、黑色運動褲上印有「LSJ」字樣的人，正是已故「淫魔富豪」艾普斯坦，他當下正與隔壁的男子交談，桌上擺放著筆電及其他電子設備。

雖然對面穿著藍色襯衫的男子並未露臉，但他腳下一名身分不明的女子趴臥在桌下。只見女子身穿白色比基尼，下身露出大片裸色，臀部敏感部位以及牆上的裸嬰畫作全被塗黑處理。

另一方面，一張拍攝於2015年的照片，近日也隨著美國司法部解封文件而曝光。照片拍下一場晚宴場景，畫面中可清楚看到祖克柏與馬斯克（Elon Musk）的身影，他們與一群人在昏暗燈光下同桌而坐。據《紐約郵報》報導，艾普斯坦本人的電子郵件證實，這場聚會正是由他一手安排。儘管目前沒有任何證據顯示上述矽谷重量級人物，涉及非法行為，但相關畫面曝光後仍引發外界高度關注與質疑。

