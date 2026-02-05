淫魔爆比爾蓋茲「摳門到家」！情婦窮到睡沙發 他驚呼：哇哦

比爾蓋茲（左圖）和已故淫魔富豪艾普斯坦（右圖）私交甚篤。（翻攝Bill Gates臉書／New York State Division of Criminal Justice Services）

美國司法部近日釋出最新一批、超過300萬頁的已故「淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關文件，70歲微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的桃色醜聞再次被攤在陽光下。不止如此，他「摳門至極」的個性也被揭露，竟讓前情婦、俄羅斯橋牌選手米拉安東諾娃（Mila Antonova）陷入經濟困難，「窮到只能睡在朋友家的沙發上」。

前世界首富怎會這麼小氣？ 連川普都可能被擠下頭條？

根據英國《每日郵報》報導，艾普斯坦曾在2017年寄出一封電子郵件，對象是長期為蓋茲提供科學建議的顧問鮑里斯尼科利奇（Boris Nikolic），信中直指比爾蓋茲「小氣到了極點」。

艾普斯坦在郵件中寫道，安東諾娃近兩個月多次聯繫他，抱怨自己「幾乎沒有錢，買不起冷氣機，只能睡朋友家的沙發，真的很需要錢」，艾普斯坦透露自己已寄錢給她，接著痛批：「你朋友比爾真的是瘋了！他的前女友連冷氣都用不起，也去不了橋牌比賽。」

艾普斯坦在信中還說：「世界上最有錢的人居然這麼小氣！？他的前橋牌女孩兼玩物只能睡朋友沙發。哇哦！」甚至稱這個故事「可以以把川普擠下頭條」。

比爾蓋茲（左）和緋聞情婦米拉安東諾娃（右）。（翻攝臉書）

安東諾娃現年約42歲，和蓋茲年齡相差近30歲。據傳兩人在2009年華盛頓特區北美橋牌錦標賽相識、2010年開始交往，因為蓋茲熱衷橋牌，也經常參加該比賽。2013年，尼科利奇介紹安東諾娃認識艾普斯坦，艾普斯坦協助她上軟體程式課程，更在2017年向蓋茲索討這筆費用。

比爾蓋茲醜聞連環爆？ 前妻一番話間接證實？

同一批檔案還曝光愛潑斯坦2013年7月18日自寄給自己的郵件草稿，假借尼科利奇名義寫辭職信，內容指控蓋茲「與俄羅斯女孩發生關係還染性病」、要求尼科利奇偷偷提供抗生素給妻子梅琳達（Melinda）。其他還提到「與已婚女性私通」、橋牌賽使用「聰明藥」Adderall等不當行為。

艾普斯坦（左）曾招待比爾蓋茲（右）到「蘿莉島」享樂。（翻攝House Oversight Committee）

蓋茲與梅琳達於2021年離婚，梅琳達曾表示，丈夫外遇是婚姻破裂原因之一。她近期在美國全國公共電台（NPR）的Podcast節目《Wild Card》提到艾普斯坦檔案，對新揭露的細節感到哀傷，並同情受害者，表示：「沒有女孩該被置於這種處境……這讓我回想起婚姻中非常痛苦的時刻。」一番話被認為是間接證實了前夫的桃色醜聞。

至於蓋茲發言人則強烈否認，稱這些指控荒謬又虛假，只能顯示艾普斯坦因無法維持關係而感到沮喪，試圖詆毀蓋茲。

