淫魔艾普斯坦急救「腫脹照」曝光 頸部深紅勒痕、喉骨幾乎全斷

艾普斯坦生前急救畫面曝光。（翻攝自美國司法部）

轟動全球的美國「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）獄中輕生案，在事發多年後終於揭開驚人細節。美國司法部日前釋出超過300萬份調查文件，其中首度曝光了艾普斯坦在獄中被發現後的現場照片。照片中，這位生前涉及多起未成年性侵醜聞的富豪面部腫脹、傷痕累累，這批文件的公開，也再度引發外界對這起「世紀命案」是否涉及疏失或陰謀的激烈討論。

死亡照片流出！頸部勒痕深紅、甲狀腺軟骨骨折

根據《The Standard》報導，最新公開的文件編號EFTA00134598顯示，艾普斯坦被發現時，床架上仍掛著橘色床單，地面也有散落的布條。照片記錄了他被緊急施救時的慘狀：臉部嚴重腫脹、嘴角有撕裂傷，頸部更留有一道清晰且深紅的勒痕。

驗屍報告更進一步揭露，艾普斯坦的甲狀腺軟骨（喉部最大的一塊軟骨，男性的特別突出，稱為「喉結」）幾乎完全骨折。雖然官方結論定調為自殺，但如此嚴重的骨折傷勢，在過去幾年裡一直被質疑是否為外力導致。

監獄守衛認了「搞砸了」！死前最後一通電話撥給她

文件同時還原了艾普斯坦在2019年8月9日、即死前最後幾小時的動線。他在當天結束庭審回房後，獄方允許他撥打20分鐘的私人電話。據悉，接電話的疑似是他的白俄羅斯籍女友舒莉亞克（Karyna Shuliak）。

令人震驚的是，當晚負責值班的兩名守衛事後承認嚴重失職，他們在報告中坦言：「我們搞砸了，凌晨3點與5點的巡邏完全沒做。」直到早上6點33分警鈴大作，艾普斯坦才被發現早已失去脈搏，送醫後於7點36分宣告不治。

臨終前兩天急立遺囑！數億家產與「蘿莉島」欲留女友

調查還發現，艾普斯坦在死前兩天（8月8日）曾緊急簽署遺囑，試圖將名下數億美元的遺產，包括惡名昭彰的「蘿莉島（小聖詹姆斯島）」、紐約豪宅及一只33克拉的鑽石戒指全部留給女友舒莉亞克。

然而，這份遺囑最終未能如願。艾普斯坦的所有資產隨後被轉入信託基金，優先用於賠償受害者、支付稅金及龐大的訴訟費用。最新的財務結算顯示，目前該基金僅餘約1億美元（約新台幣32億元）。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

