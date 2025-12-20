淫魔艾普斯坦數千檔案一次解密！柯林頓、MJ、凱文史貝西合照曝光，美司法部卻被吐槽「塗黑過多」

美國司法部（DOJ）19日一口氣釋出、數千份與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的調查文件與照片。此舉恰巧在民主黨眾院委員會最新照片解密隔天，雖然是依據國會11月剛剛通過的《艾普斯坦檔案透明法》，華府被動地必須進行大規模解密。

但當媒體和相關人士看到檔案文件後，卻轉而抨擊司法部，認為政府「塗黑」範圍過多、外加內容殘缺不全，讓川普政府又一次因為艾普斯坦遭受輿論攻擊。

柯林頓等「大咖」驚現檔案

儘管這批解密文件，並未揭露太多新的犯罪細節，但其中「名人客串」照片，卻引發社群不少討論。除了一再現身的微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）外，民主黨前總統柯林頓（Bill Clinton），此番也出現在多張先前未公開的照片中，除了與艾普斯坦站在一起合影，甚至還有多張與不明女性親暱合照。

廣告 廣告

美國司法部19日解密的艾普斯坦檔案文件。（美聯社）

美國前總統柯林頓也出現在艾普斯坦檔案，和一名年輕女子親暱合照。（美聯社）

美國前總統柯林頓與不知名女子同在一個按摩池。（美聯社）

除了柯林頓，司法部釋出的照片集，還能看到滾石樂團（The Rolling Stones）主唱傑格（Sir Michael Phillip "Mick" Jagger）、已故流行天王麥可傑克森（Michael Jackson），以及金獎影帝凱文史貝西（Kevin Spacey），都出現在照片中。面對老照片曝光，柯林頓的發言人與史貝西本人第一時間強調，這些照片僅是當年慈善活動或社交場合的側拍，不代表當事人曾支持或參與任何不法行為。

根據《艾普斯坦檔案透明法》，司法部應在30天內、公開「所有」相關非機密記錄。然而，副部長布蘭奇（Todd Blanche）稍早對媒體坦承，目前所釋出的檔案數量，離「全部」還有多達數十萬頁的距離，預計至少還需數週時間，才能完成解密動作。

艾普斯坦和流行天王麥可傑克森合照。（美聯社）

與「淫魔」艾普斯坦有關的解密照片集內，艾普斯坦和多位女性合照。（美聯社）

布蘭奇向《福斯新聞》解釋，他們延遲釋出檔案，是有背後苦衷，主要因為審核過程中，額外發現文件紀錄超過1200名受害者及其親屬的姓名，基於保護原則考量，「我們必須確保每一位受害者的身分與故事都獲得保護。」

但提出該法案的聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）則反駁，司法部迄今所釋出的內容，完全不符合法律精神，因為他們根本沒有在文件內，看見受害人律師提到的「20人涉案男性名單」，讓人懷疑、司法部根本不是為了受害人考量，而是為了掩蓋那些加害者。

值得注意的是，儘管總統川普過去與艾普斯坦的往來廣為人知，但在這批司法部檔案中，卻鮮少被提及。而就在檔案解密後不久，白宮隨即發表聲明，讚揚川普政府是「史上最透明的政府」，反過來抨擊過去民主黨政府，刻意掩蓋數年真相。

美國司法部19日解密的艾普斯坦檔案文件。（美聯社）

諷刺的是，視覺藝術家法瑪爾（Maria Farmer）那封在1996年、提交聯邦調查局（FBI）的舉報信，如今終於隨檔案「重見天日」。這也證明早在30年前，FBI早就有機會阻止艾普斯坦的性販運網絡，讓法瑪爾稍稍感到救贖和欣慰。

而目前這場解密風暴仍在持續延燒，司法部預計在未來兩週內，還將持續更新檔案庫。

更多風傳媒報導

