淫魔艾普斯坦新文件超震撼！比爾蓋茲形象大崩壞，遭踢爆瞞妻與俄女尋歡「染性病」

美國司法部30日晚間釋出超過300萬頁，與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關的解密文件。這份原定2025年12月公佈的檔案，因審查受害者隱私而延遲至今。新一波文件內容再次震撼外界想法，不僅又一次提及微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），更重擊其慈善家與愛家形象，同時還揭露特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），與艾普斯坦之間不為人知的密切互動。

《金融時報》從曝光的電郵檔案中整理發現，疑似在艾普斯坦生前、寄給自己的備忘錄裡，詳細記錄他對蓋茲單方面終結兩人關係的憤怒。文字內容中提及，蓋茲曾試圖隱瞞當時還未離婚的妻子梅琳達（Melinda French Gates），自己是因為與俄羅斯女孩發生性關係，進而才染上性傳染病（STD）。

郵件寫道，「你含著淚水，懇求我刪除關於你染上性病、你要求我提供抗生素，以便你能偷偷傳染給（或偷偷治療）梅琳達，以及關於你生殖器描述的郵件。」

另一封郵件則提到，艾普斯坦被要求、協助蓋茲取得治療藥物，因應「與俄羅斯女孩性行為後」的後果，以及被要求協助安排、讓蓋茲與已婚婦女幽會，或是提供這位商界大亨一款名為阿德拉（Adderall）的藥物，在橋牌比賽期間使用。

美國司法部再次釋出性犯罪富豪艾普斯坦的祕密檔案，總量多達300萬頁。（美聯社）

面對如此嚴重指控，比爾蓋茲的發言人發布聲明駁斥，「這些指控、完全是荒謬且徹底虛假的。這些文件僅證明一事，艾普斯坦因無法維持與蓋茲的關係，而感到嚴重挫折，顯示他為了設局陷害與誹謗蓋茲，無所不用其極。」

打臉馬斯克「不熟」說法

新曝光的文件，同時揭露馬斯克與艾普斯坦，在2012至2013年間的往來。儘管馬斯克曾公開宣稱，自己「極度鄙視」艾普斯坦且拒絕前往其私人島嶼，但郵件卻顯示，馬斯克曾主動詢問其特殊派對事宜。

在2012年聖誕節：馬斯克寫信給艾普斯坦，表示想在聖巴泰勒米島（St Barts）「放鬆一下」。艾普斯坦回覆提醒他，島上的「男女比例」，很可能讓馬斯克當時的妻子妲露拉（Talulah Riley）感到不適。馬斯克對此則回覆，「性別比例對妲露拉來說絕不是問題。」

2025年11月19日，美國華盛頓，馬斯克出席在甘迺迪中心舉行的沙烏地投資論壇。（美聯社）

當時間到了2013年12月，馬斯克再次去信詢問，能否在新的一年、造訪艾普斯坦的私人島嶼；艾普斯坦給出回覆，「隨時歡迎！」

此外，馬斯克的弟弟、特斯拉董事金巴爾（Kimbal Musk）也被發現，與艾普斯坦及其助理有密切往來，甚至在郵件中感謝對方，替他介紹一位名為「珍妮佛」的女性，並被警告要對珍妮佛好一點，「畢竟傑佛瑞不喜歡、別人虐待他的女孩/朋友。」

此次文件釋出，是由川普政府的司法部副部長陶德（Todd Blanche）宣布。他強調，為了保護受害者，司法部已將除前女友Ghislaine Maxwell以外的所有女性影像與個資，全數進行塗黑處理。

然而，眾議院監督委員會的民主黨領袖加西亞（Robert Garcia）痛批，完整文件應有多達600萬頁，但司法部僅釋出一半，再次指控川普政府，依舊意圖隱瞞部分真相。目前釋出的文件中，關於川普本人的爆料並不多，主要集中在其他政商名流。

其他被點名的政商人物

除了前面提及的馬斯克和比爾蓋茲，新一波釋出文件還有兩人，也出現在聯絡名單上，一位是前任英國駐美大使曼德森勳爵（Lord Peter Mandelson）。

美國商務部長盧特尼克。（美聯社）

另外一人則是，近期讓諸多商界或貿易代表「不開心」的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），文件顯示他、2012年曾安排前往艾普斯坦私人加勒比海島嶼，和他共進午餐，這與先對外聲稱，自己「只見過艾普斯坦一次」的說法相左。

