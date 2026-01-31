淫魔艾普斯坦最新調查檔案曝光 聲稱蓋茲和俄國女孩性交後染病

美國司法部公布最新一批有關富豪淫魔艾普斯坦(中)的調查檔案，其中包括提及微軟創辦人蓋茲(右)曾染性病的電郵。翻攝紐約郵報/華爾街日報



美國司法部週五（1/30）公布最新一批富豪淫魔艾普斯坦調查檔案。其中最引人注目的就是幾封有關微軟創辦人蓋茲的威脅電郵。艾普斯坦在電郵中聲稱，這位前世界首富曾和「俄羅斯女孩」性交後染病，還懇求他的顧問向妻子隱瞞病情。

司法部週五所公開的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查檔案多達350萬頁，進一步接露這位前紐約金融界富豪和其他富豪名流的往來關係。

在一封日期為2013年7月的電郵中，艾普斯坦模擬蓋茲（Bill Gates）顧問尼克立奇（Boris Nikolic）的口吻寫著：「過去幾週來，我被夾在梅琳達（蓋茲當時的妻子）和蓋茲的婚姻問題當中…身為他（蓋茲）的左右手，我被多次要求參與依些錯誤行為，這些行為不但在道德上不恰當，在倫理上也極為不妥…」

電郵中聲稱，比爾蓋茲「和一些俄羅斯女孩」性交染上性病，還和已婚婦女有不正當關係。

在另一封看似是以尼克立奇身分寫給蓋茲的電郵中則寫著：「你懇求我刪掉那些有關你感染性病的電郵，你求我提供抗生素，好讓你偷偷給梅琳達吃下，也求我刪掉描述你性器官的電郵。」

根據司法部公布的電郵截圖，這些信的寄信人和收信人都是艾普斯坦。目前不清楚艾普斯坦為何要幫尼克立奇撰寫這些聲明草稿。有媒體整理發現，相關內容的電郵共有7個版本。

另有報導指出，尼克立奇在2013年8月寫信給艾普斯坦，稱自己已從蓋茲基金會拿到兩年的補償金。目前並不清楚這筆補償金的性質為何。尼克立奇也未針對這批最新曝光電郵予以回應。

蓋茲的發言人週五透過聲明駁斥電郵內的所有內容。聲明中說：「這些說詞誇張至極且全然虛假。這些文件只證明了一件事，那就是艾普斯坦對無法繼續和蓋茲往來感到沮喪，且他為了陷害和毀謗蓋茲而不擇手段。」

《華爾街日報》2023年報導揭露，艾普斯坦曾於2017年威脅蓋茲要公開他和俄羅斯橋牌選手安東諾娃（Mila Antonova）的婚外情，理由是蓋茲拒絕加入艾普斯坦發起的基金會。

蓋茲於2021年和結縭27年的梅琳達離婚，當時便傳出兩人離婚原因之一就是梅琳達不滿他和艾普斯坦的往來。

蓋茲於2021年接受CNN訪問時表示，他很後悔曾與艾普斯坦往來，稱這是他人生中的「一大錯誤」。當時蓋茲也強調，僅和艾普斯坦共進過幾次晚宴，主要是為了慈善目的。

艾普斯坦原是紐約金融家，在1980、90年代期間與紐約上流人士來往密切，並和當時還未踏入政界的川普私交甚篤。他於2006年被控猥褻一名14歲少女，隨後與檢方達成認罪協議，被判入獄近13個月。

這位富豪於2019年再度被捕，遭控仲介未成年少女從事性服務。而艾普斯坦被關進曼哈頓監獄後一個月就被人發現在獄中身亡。他的名媛女友（Ghislaine Maxwell）則因協助性仲介而於2021年被判處20年徒刑。

川普2024大選競選期間承諾MAGA支持者，重返白宮後將公布所有艾普斯坦的調查檔案，並暗示會公開艾普斯坦的「客戶名單」。但司法部去年聲稱此案件沒有值得公布的檔案，引發MAGA怒火，懷疑川普為了權貴好友而「蓋牌」。

美國聯邦參眾兩院去年11月中無異議通過法案，要求司法部必須在30天內公布所有檔案。司法部則是以檔案文件過多、必須遮蓋保護受害者姓名身分為由，像是擠牙膏一樣慢慢分批公布檔案。

