淫魔艾普斯坦檔案打臉盧特尼克！部長與性犯罪者往來多年，共和黨議員要他「以大局為重」自行下台

已故淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）大量祕密檔案曝光後，再次向美國政壇投下震撼彈，除了被拔除王子頭銜的愛德華和微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），美國現任商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），其姓名也多次出現在文件上，他與這名性犯罪者之間的關係，也在國會內部掀起跨黨派不滿，多名議員公開發聲、要求他自請辭職下台。

《金融時報》報導提到，面對如何處置盧特尼克，民主、共和兩大黨議員難得出現相同觀點。來自加州、民主黨聯邦參議員席夫（Adam Schiff）直言，盧特尼克根本是對美國人民說謊，認定他與已定罪性犯罪者之間的商業往來，「已經嚴重損害其判斷力與道德標準。」。

兩黨議員罕見有共識

眾議院監督委員會民主黨議員賈西亞（Robert Garcia） 也指出，盧特尼克過去長時間以來，「明顯地刻意隱瞞，自己與艾普斯坦的往來互動關係。」

廣告 廣告

不只民主黨對其極度感冒，共和黨內也罕見出現批評聲音。肯塔基州共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）公開表示，呼籲盧特尼克「應自行為川普總統著想」，盡早自行請辭下台才對。

回顧過往外媒報導，盧特尼克本人曾多次公開聲稱，他在2005年與艾普斯坦有過短暫接觸後，隨即全面斷絕關係，並形容對方「令人作嘔」。

美國現任商務部長盧特尼克（左）與妻子艾麗森。（美聯社）

美國司法部19日解密的艾普斯坦檔案文件。（美聯社）

文件紀錄打臉部長

但是，司法部釋出的祕密檔案文件，卻狠狠打了他好幾巴掌，文件顯示兩人至少持續互動至2018 年，包含：2011年一場私人飲酒聚會、2012年共同投資廣告科技公司、2012年計畫前往在艾普斯坦「私人島嶼」會面，以及2018年為了開發案，進行多次電子郵件往來。這些紀錄與盧特尼克過去對媒體的公開說法，出現明顯差異。

不過，就算外界輿論、媒體和國會輪番攻擊施壓，白宮方面似乎還是力挺盧特尼克，發言人對外表示，川普政府全力支持盧特尼克，並稱相關爭議、只是為了「轉移施政成果」的一系列政治操作。商務部則強調，盧特尼克夫婦與艾普斯坦的互動「極為有限」，否認存在不當行為。

眾議院監督委員會成員梅蘭妮（Melanie Stansbury）公開呼籲，希望國會傳喚盧特尼克前來作證。而委員會主席、共和黨眾議員科默（James Comer）表示，委員會的目標，是希望為艾普斯坦案的倖存者爭取正義。

除了盧特尼克是否下台的爭論，另一個值得注意的議題，則是艾普斯坦共犯、女友格希萊恩（Ghislaine Maxwell），日前援引《美國憲法第五修正案》（Amendment V）拒絕作證，其辯護律師甚至向媒體暗示，希望獲得川普總統特赦，才可能進一步配合調查。

更多風傳媒報導

