淫魔艾普斯坦醜聞打翻一票歐洲政要 美媒自酸：美國政商大多沒事
美國司法部日前公布淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的數百萬頁資料後，引發巨大衝擊，歐洲多國高官接連下台，挪威王室支持率暴跌、王儲妃道歉。美聯社7日一篇文章指出，「這些政客落馬都發生在歐洲，而不是美國」；美國政客大多無事，如果有，清一色是比較親近民主黨的人。
美聯社報導，自美國司法部開始公布艾普斯坦資料以來，前英國駐美大使曼德森（Peter Mandelson）被開除，現在可能面臨牢獄之災，任命他的英國首相施凱爾（Keir Starmer）被質疑判斷能力太差，就連黨內都質疑他的領導能力。此外，英國國王查爾斯三世的弟弟安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）早已因此被拔掉王室頭銜和補助。
斯洛伐克總理的國安顧問拉查克（Miroslav Lajcak）辭職，他在與艾普斯坦通信時討論了「正妹」。瑞典籍的聯合國官員魯賓斯坦（Joanna Rubinstein）因資料顯示她2012年曾登上艾普斯坦的私人島嶼（小聖詹姆斯島Little St. James，俗稱「蘿莉島」）而請辭。
前法國文化部長賈克朗（Jack Lang）是最新一個辭去要職的歐洲政治人物。他7日告知法國外交部長，將辭去阿拉伯世界文化中心（Arab World Institute）主席一職。
挪威可能是新一波艾普斯坦資料公布後最受衝擊的國家。曾任諾貝爾和平獎評選委員會主席的前總理賈格蘭德（Thorbjørn Jagland），目前正接受挪威經濟犯罪調查單位的調查。
挪威知名外交官夫婦羅德-拉森（Terje Rod-Larsen）和尤爾（Mona Juul）也牽涉其中，兩人曾是1990年代推動以色列與巴勒斯坦和平的重要人物，而今，尤爾已被停職。消息指出，艾普斯坦死前曾修改遺囑，留了1000萬美元給這對外交官夫婦的子女。
而挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）和艾普斯坦的打情罵俏電郵，更是讓王室蒙羞，梅特瑪莉已公開道歉。
梅特瑪莉嫁給王儲哈康（Prince Haakon）之前，和前夫所生的兒子柏格荷伊比（Marius Borg Høiby）早已被控涉犯性侵。根據挪威《晚郵報》（Aftenposten）的一項民調顯示，挪威民眾對保留君主制的支持度，已從2024年的72%下降到目前的54%。
反觀美國
至於美國呢，目前因和艾普斯坦往來而辭去現職的人，幾乎都是民主黨的人。柯林頓政府時期的財政部長薩默斯（Larry Summers）去年底辭去哈佛大學教職；曾為多名民主黨總統參選人募款的律師卡普（Brad Karp），上周辭去知名律師事務所寶維斯（Paul Weiss）的首席。
而與川普關係密切的共和黨人則平安無事，例如曾任川普顧問的班農（Steve Bannon），他和艾普斯坦有數百封訊息往來；現任商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），曾受邀登上蘿莉島。世界首富馬斯克（Elon Musk）雖不是共和黨籍，但立場傾向共和黨、也是2024大選的大金主，他也出現在艾普斯坦電郵中，不過他稱自己拒絕登島。
司法部公布的資料顯示，與艾普斯坦有往來的人當中，最大咖的是兩個美國總統：民主黨籍前總統柯林頓（Bill Clinton）、和現任美國總統川普。柯林頓正被共和黨人強力要求到美國國會去作證；由於共和黨佔國會多數，施壓力道強大，不過目前沒有傳出共和黨要川普針對他與艾普斯坦的關係來作證。
川普3日表示，他認為美國應該放下艾普斯坦事件了，「我覺得這個國家現在是時候去關注一些其他事情了，那些人們真正關心的事，像是健保」（I think it’s time now for the country to maybe get onto something else like health care. Something that people care about.）
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
