淫魔艾普斯坦300萬頁檔案解密 驚爆比爾蓋茲戰俄女群染性病還偷吃人妻

艾普斯坦調查檔案解密，從往來郵件揭露蓋茲曾與多名俄羅斯女孩發生性行為，並因此染性病，還想偷偷讓妻子服藥。（翻攝自Bill Gates X）

美國司法部30日拋出震撼彈，公開超過300萬頁與富豪艾普斯坦秘密檔案，引發社交圈大地震。其中最勁爆的莫過於一封疑似艾普斯坦本人的郵件，內容大膽指控微軟創辦人比爾蓋茲曾與多名俄羅斯女子混在一起，甚至不幸染上性病，事後還卑微地向他求援，幫忙向妻子梅琳達掩飾這段荒唐往事。

遭爆性醜聞比爾蓋茲如何回應?

據《金融時報》報導，根據信件敘述，艾普斯坦對比爾蓋茲斷絕往來感到極度不滿，嘲諷比爾蓋茲曾哀求他刪掉染性病的相關郵件，並索討能偷偷給老婆服用的抗生素，另一封信更揭露艾普斯坦曾協助蓋茲與有夫之婦偷情，甚至提供在橋牌比賽使用的特殊藥物。對此，蓋茲發言人火速反擊，痛批這些說法全是荒謬的謊言，單純是艾普斯坦拉攏蓋茲失敗後，所採取自導自演的惡意誹謗。

司法部公開艾普斯坦資料有多龐大?

此外，據《衛報》報導，司法部副部長布蘭希在氣氛嚴肅的發布會上透露，這次公開的資料量龐大，涵蓋了川普政府時期整理的350萬頁文件，公開的內容包含超過2000段影片與18萬張照片，為了符合法律規範，目前公開的文件已經過大幅度刪減，當中含有大量商業色情資料，以及「從艾普斯坦設備中查扣」的影像，相關調查與分析工作還在持續進行中。

馬斯克也被點名

文件也揭曉了艾普斯坦與多名英美權貴的往來細節，例如2012年馬斯克曾探詢直升機登島派對的時間，並詢問哪天的島上派對最瘋狂；而現任美國商務部長盧特尼克也曾計畫2012年12月帶全家登島赴約。可是，盧特尼克則反駁夫妻早在2005年就已對艾普斯坦深感厭惡，並決定「再也不與這個令人噁心的人見面」。

當媒體追問是否有更多未曝光的名人，司法部守口如瓶，布蘭希僅強調這次發布釐清了川普與該案並無關聯的客觀立場，重申川普與艾普斯坦之間不存在實質聯繫。

