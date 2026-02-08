淫魔還吃人？網驚爆艾普斯坦疑「吃嬰兒」 與奶油乳酪相提並論

美國司法部近日公布已故性犯罪者艾普斯坦相關案件最後一批文件，其中數段對話引發關注，該內容提及「奶油乳酪（cream cheese）」與「嬰兒（baby）」，遭解讀為涉及「食人」，但未獲司法機構證實。

美國已故淫魔艾普斯坦。（圖／美聯社）

綜合外媒報導，根據公開文件，一則由艾普斯坦（Jeffrey Epstein）傳送、收件人姓名遭塗黑的訊息寫道，「世界上有數百萬個嬰兒，但幾乎沒有好的蔬菜奶油乳酪。」（there are millions of babies, very little good vegetable cream cheese.）另一次對話中則出現，「哈哈，我不知道奶油乳酪和嬰兒是否能放在同一個層次。」

後續版本顯示，對話對象名為「Nadia」，外界推測，可能是艾普斯坦的前私人飛行員馬爾欽科（Nadia Marcinko），她自2024年初起據報行蹤不明，但身分尚未獲官方確認。

報導指出，「奶油乳酪」一詞在艾普斯坦文件多次出現，但多數情境與餐點、食物或活動安排有關。有網友轉發一張來自艾普斯坦檔案的照片，顯示滾石合唱團成員米克傑格（Mick Jagger）與艾普斯坦同桌用餐，該網友聲稱，「桌上的食物包含起司和孩童的肉。」但說法未提供任何證實。

