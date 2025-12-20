「淫魔」艾普斯坦數千檔案釋出 曝柯林頓泳池照...川普著墨少

美國司法部19日釋出數千份與已故性犯罪「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的文件，檔案經大量刪減塗黑處理。值得注意的是，這批檔案的內容對現任總統川普著墨甚少，而是多處聚焦在前總統柯林頓。

美司法部公佈的未註明日期且經塗黑的照片顯示，柯林頓、麥克斯威爾與一名身份不明的人士在游池。（圖／美聯社）

根據《路透社》，司法部這次釋出檔案是為遵守國會上月以壓倒性票數通過的「艾普斯坦檔案透明法」（Epstein Files Transparency Act），該法要求提交關於艾普斯坦案的調查資訊，包括內部報告與電郵，但允許保留受害者個資，以及恐危及進行中調查的資料。但這些資料似乎未出現在當日釋出的檔案中。

有鑑於艾普斯坦2019年在監獄被判定輕生死亡已來，許多相關文件已經公開。尚不清楚這些新公布文件有多少實質內容，許多檔案被大量刪減，數份100頁或以上的文檔被完全塗黑。司法部承認，仍在審查數十萬頁其他文件，以評估是否可能釋出。

美司法部公布的未註明日期的艾普斯坦照片。（圖／美聯社）

報導稱，這些資料包含多個涉及艾普斯坦調查的證據，以及長期遭共和黨抨擊的柯林頓照片，並提到司法部試圖將焦點引向柯林頓，2名發言人在社群媒體上發布影像，宣稱這是柯林頓與艾普斯坦受害者同框的照片。

19日公開的照片中，其中一張顯示柯林頓、艾普斯坦的前女友兼同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell），與一名臉被塗黑的人士在泳池中。另一張則顯示他與另一名臉遭塗黑的人士泡在熱水池中。

對此，柯林頓的副幕僚長烏雷納（Angel Urena）發表聲明指出，白宮試圖將焦點轉移至柯林頓，以保護川普免受審查。烏雷納稱，「他們想發布多少張模糊的、20多年前的照片都可以，但這與比爾·柯林頓無關」。

美國司法部釋出的檔案有多處遭塗黑。（圖／美聯社）

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）譴責司法部僅公開局部證據。共和黨籍眾議馬西（Thomas Massie）也批評，釋出的內容「嚴重未能遵守法律的精神與文字」。

值得注意的是，儘管川普與艾普斯坦後來決裂，但2人在1990年代至2000年代初期的友誼廣為人知。例如司法部今年2月公布的第一批艾普斯坦資料中就包含他的私人飛機乘客名單，而川普的名字就在其中，而新釋出的檔案中幾乎未出現川普的照片或提及他的文件。

川普上個月曾下令司法部調查柯林頓與艾普斯坦的關係，此舉挨批是企圖將焦點從自身與艾普斯坦的關係上轉移。川普本人未被指控不當行為，並強調對艾普斯坦的罪行不知情。

《路透社》與益普索（Ipsos）近期民調顯示，僅44%認同共和黨的美國民眾支持川普處理艾普斯坦案的方式，相較之下該群體對川普的整體支持度為82%。本案已在2026年中期選舉前損害川普的政治地位，許多川普支持者不滿政府掩蓋艾普斯坦與政商名流的關係，並模糊其在監獄死亡的細節。

