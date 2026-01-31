淫魔「蘿莉島」新郵件公布！美商務部長盧特尼克曾登島 馬斯克確實拒絕

2026年1月20日，美國商務部長盧特尼克在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會上發表演說。路透社



美國司法部30日公布更多與淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關的新資料，包含電子郵件。外媒查閱後發現，現任美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在聲稱與艾普斯坦斷絕關係後仍然有登上艾普斯坦的私人島嶼，而世界首富馬斯克婉拒登島。

路透社報導，據美國司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）表示，這批公布的新資料超過300萬頁，還有2000段影片、18萬張照片。這批資料裡有數百份提及川普的部分，但是許多只是新聞報導。

廣告 廣告

其中有一封2012年的電郵提到「艾普斯提議聖誕節後去（川普的）海湖莊園，別去他的島，如何？」但這封電郵的寄件者和收件人都被遮蔽。

另外還有一封疑似是川普夫人梅蘭妮亞2002年發給艾普斯坦共犯麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的電郵，讚揚雜誌上一篇關於艾普斯坦的報導，並說「妳照片看起來也很棒。回到紐約後打電話給我」。麥克斯威爾協助艾普斯坦誘騙未成年少女性交，被判處20年有期徒刑。

這批新公布電郵當中，間接證實了美國商務部長盧特尼克曾經登上艾普斯坦的私人島嶼。

這座美屬維京群島當中的「小聖詹姆斯島」（Little St. James），俗稱「蘿莉島」，因為艾普斯坦就在這座島嶼上提供未成年少女給政商名流們。「蘿莉」一詞最初源自俄裔美籍作家納博科夫的作品《蘿莉塔》（Lolita），後被日本次文化衍伸為可愛少女或小女孩之意。

郵件顯示，艾普斯坦和盧特尼克約好於2012年12月23日在小聖詹姆斯島共進午餐，當天上午11點16分，盧特尼克的妻子連絡艾普斯坦的秘書，稱「我們正從聖托馬斯島（St. Thomas）過去你們那邊」，並詢問船要在哪裡下錨。見面的翌日，艾普斯坦助理發了一封訊息給盧特尼克，說「這次見到你很高興」。

這代表盧特尼克去年在節目上說謊。去年他表示，2005年艾普斯坦邀他們夫妻倆去參觀別墅，屋內有一張按摩床，艾普斯坦當時介紹這張床的時候用了性暗示的話語；盧特尼克說，當時他就暗暗發誓「永遠不和艾普斯坦待在同一個房間裡」。

馬斯克婉拒登蘿莉島

世界首富馬斯克也出現在這批新公布的電郵中，內容是他拒絕登島。2012年聖誕節，馬斯克發電郵告訴艾普斯坦，「非常感謝你的邀請，但我剛好不是想要寧靜的海島體驗」，馬斯克自稱他工作到快要崩潰，問艾普斯坦「有沒有什麼派對計畫」。

艾普斯坦回信說，理解馬斯克婉拒登島的決定，還補充說「我島上的男女比例」可能會讓馬斯克的女伴感到不適，但沒有說明為什麼會造成不適。

數天後，馬斯克邀請艾普斯坦到「聖巴特島」（St. Bart's），這指的應該是位於加勒比海的法屬聖巴瑟米島（Saint Barthelemy）。不過根據現有資料，不確定兩人後來是否有在聖巴瑟米島會面。

馬斯克去年就曾出現在艾普斯坦相關調查資料中，而他當時曾在社群平台上發文說，「艾普斯坦曾想找我去他的島，而我拒絕了」。

艾普斯坦2019年死於獄中，被判定為自殺，許多人認為內情不單純，引發後續大量陰謀論，例如傳聞中有一份「蘿莉島名單」，記錄了所有曾經登島享受酒池肉林的名人，但目前從未找到這份名單，大部分公布的資料都只是電郵或新聞報導。

更多太報報導

鼓勵「脫加公投」？美國務院官員與加拿大產油省分離份子3度會面

馬斯克SpaceX拚史上最大IPO 考慮與特斯拉或xAI合併

「末日鐘」倒數又少4秒！川普、台海與AI入列世界加速毀滅原因