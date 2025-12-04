淫魔「蘿莉島」100多張內部照片首度被公開 總機電話名單曝光！倖存者淚揭慘淪性奴黑幕

艾普斯坦（Jeffrey Epstein）惡名昭彰「蘿莉島」內部被曝光。（翻攝自X@OversightDems）

美國總統川普上月簽署法案，要求司法部在30天內公開所有與「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關檔案，如今惡名昭彰「蘿莉島」內部也跟著被曝光。

綜合外媒體報導，艾普斯坦（Jeffrey Epstein）儘管已在獄中身亡，但生前涉嫌為政商名流在這座島上提供性款待，相關爭議仍持續備受關注。對此，美國眾議院監督委員會的民主黨成員，為向司法部施壓盡速公布相關檔案，3日釋出約100張的照片與影片，首度揭露位在加勒比海的私人島，而曝光的照片皆來自私人島嶼「小聖詹姆斯」（Little St James）。

據報導，公布的照片中，部分照片令人感到不適，其中一張照片中，房間裡牆上掛著大約10個男人臉形狀的面具，中間詭異放置著疑似牙醫椅，最引發關注，其他照片及影像則拍攝到臥室、疑似辦公室或圖書館的房間；總機電話上甚至還有快速播號設定，上面寫著包含「達倫」「里奇」「邁克」「帕特里克」和「拉里」等人名。

委員會的民主黨領袖加西亞（Robert Garcia）指出，「這些新照片令人不安地展現了艾普斯坦島嶼和他的世界」，表示多名倖存者聲稱，她們被販賣到這座島上，並在那裡遭受性虐待。同時，加西亞也強調，公布這些照片與影片是為了確保調查的透明度，並幫助公眾了解艾普斯坦駭人聽聞的罪行全貌。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

