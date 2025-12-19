淫魔「68張極樂私照」再曝光！裸女身上塗字 嫩妹包夾畫面流出

艾普斯坦與多名女子合影，她們的臉部被遮蔽、身分不明。（翻攝House Oversight Committee）

美國已故富商淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件持續延燒，眾議院監督委員會民主黨籍成員18日公布新一批來自艾普斯坦遺產的照片，共68張。其中有女性身體被塗寫小說《蘿莉塔》（Lolita）的內容，令人不適。

裸身塗寫小說字句想暗示什麼？

最新曝光的照片中，包括多張艾普斯坦與女性的合影，還有女性身體特寫，其中幾張顯示，一名身份不明女子的身上被寫了俄裔美國作家納博可夫（Vladimir Nabokov）小說《蘿莉塔》的字句，該書描述一名中年男子迷戀未成年女子的故事。一張照片顯示，一名女子的背部被塗寫小說句子：「她在法律與表面身分上被稱為『多蘿莉絲』。」意旨這些女孩只是可以被標記、被交易、被處理的對象。

女子的腳上被寫了《蘿莉塔》小說字句，背景可見該書本體。（翻攝House Oversight Committee）

女子胸口、背部也被寫了《蘿莉塔》內容。（翻攝 House Oversight Committee）

這批照片也再度出現微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、名導伍迪艾倫（Woody Allen），另有美國富豪席湯瑪斯普立茲克（Thomas Pritzker）、前以色列總理巴拉克（Ehud Barak）、魔術師大衛布雷恩（David Blaine）等人。此外，著名語言學家喬姆斯基（Noam Chomsky）也被拍到與艾普斯坦一起搭私人飛機。然而官方強調，這些照片本身並未證實相這些人涉入艾普斯坦犯罪案。

艾普斯坦與多名女子合影，她們的臉部被遮蔽、身分不明。（翻攝House Oversight Committee）

艾普斯坦與一名女子搭乘私人飛機。（翻攝House Oversight Committee）

一本本護照背後藏了什麼恐怖故事？

這次民主黨人士選擇性公開68張照片，加上近期釋出的其他影像，都只是艾普斯坦遺產中約9萬5千張照片的一部分。部分影像還包括艾普斯坦的護照影本，上頭清楚標示持有人為「登記在案的性犯罪者，曾犯下對未成年人的性犯罪」，該護照在他2019年被捕前4個月核發。

比爾蓋茲與不明女子合照，他已經數次出現在艾普斯坦遺產的照片中。（翻攝 House Oversight Committee）

艾普斯坦（右）與喬姆斯基（左）一起搭私人飛機。（翻攝House Oversight Committee）

艾普斯坦（右）和伍迪艾倫（左）合照。（翻攝House Oversight Committee）

其他照片還顯示多本屬於女性的護照與身分證件，包括烏克蘭、俄羅斯、立陶宛、捷克及南非等國的文件，個資都被遮蔽。另有一張簡訊截圖提及：「每個女孩1,000美元」「我會送女孩過去」等字句，疑似涉及人口販運。

外界推測，這些證件可能屬於艾普斯坦的受害者。因為艾普斯坦的女友兼共謀麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）在審判期間，曾有受害者出面作證，稱麥斯威爾會沒收女孩們的護照。

艾普斯坦的護照。（翻攝House Oversight Committee）

檔案中也包含藥物瓶照片，藥名為治療泌尿道感染的處方藥。（翻攝House Oversight Committee）

一段涉及「每名女孩1000美元」的對話截圖，內容提及「送女孩過去」及「是否有人適合」，還附上18歲女子的身高、體重、出發城市與申根簽證等資訊，個資已被遮蔽。（翻攝 House Oversight Committee）

艾普斯坦於2019年7月遭控性交易罪名，隔月就在紐約曼哈頓監獄離奇身亡，官方認定為自殺。

眾議院監督委員會首席民主黨議員羅伯特賈西亞（Robert Garcia）表示，隨著《艾普斯坦檔案透明法案》期限逼近，這些新曝光影像讓外界更加質疑司法部究竟掌握多少未公開資料，強調將持續公開檔案，給美國民眾一個交代。

★鏡週刊關心您，再給自己一次機會：安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

