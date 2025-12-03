「淬專業，創無限」 勞動部高分署國手閃耀亞洲技能競賽
記者張翔／高雄報導
第3屆亞洲技能競賽日前在台灣圓滿落幕，這是台灣睽違32年再次主辦的國際性技能競賽，而台灣選手更是不負眾望，在來自30個國家的300多位選手的激烈競爭中脫穎而出，團體總成績再次奪下總冠軍，展現台灣技能訓練的強大實力。
在本次競賽中，高分署共同培訓的選手也在國際舞台上展現過人的技術，來自高雄市中正高工「電子(青少年組)」職類的薛湘嶧選手，以及來自高雄高工「電氣裝配(青少年組)」職類的邱楷翔選手，以速度與品質兼具的表現獲得國際裁判們的一致肯定，雙雙強勢奪下了金牌；而畢業於高雄高工「電氣裝配」職類的紀軍焱選手也以卓越的表現，在與其他14個參賽國的激烈角逐中獲得了優勝的佳績。這次的榮耀，不僅是選手在人生上的重要里程碑，更彰顯了台灣的青年選手擁有的專注力、學習力與實作能力，成功以技能讓世界看見台灣。
「淬專業，創無限」是高分署作為培訓單位的理念，也透過本次佳績獲得最有力的詮釋，選手們能獲得這些榮耀是長久以來反覆練習的成果，而這個淬煉的過程，將為自己創造未來的無限可能。每位選手的背後，都有多位技術精湛的老師或訓練師，將自己累積的專業與經驗毫無保留代代傳授給後輩，這樣的師徒傳承，不僅僅是技術的傳遞，更是精神的延續，正是這樣一代代的奉獻，讓台灣的技能人才持續屹立於世界舞台。
高屏澎東分署長郭耿華表示，在全球化的浪潮下，技能人才備受各國重視，更是國家發展的關鍵競爭力，高分署深耕技能訓練多年，深知技能培訓對於青年學子職涯發展的重要，透過「向下紮根」與各學校合作培訓各項職類的優秀人才，帶入專業的培訓資源和實作經驗，對於訓練設備也不斷精進，逐年引進新式設備，同時也運用AI及虛實整合技術於培訓過程，為投資青年提供了全面的培訓機會，因此無論是技術培訓、專業指導，還是實踐機會，都致力於為年輕人的職業生涯打下堅實的基礎，為國家的技術實力注入新的活力。
其他人也在看
台塑爭產新訴訟／王永慶海外遺產美國再興訟 王文祥握關鍵證詞盼進經營團隊
沉寂已久的台塑王家爭產官司，這次由台塑集團創辦人王永慶么子—美國JM Eagle董事長王文祥在美國啟動新一輪訴訟，不同於大哥王文洋爭取分配海外遺產，王文祥提出修改海外信託基金管理權，從原本只有王文淵、王文潮、王瑞華、王瑞瑜等4人管理，改為家族17位成員都能參與。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 3
保障新進醫護起薪 護理師全聯會挺改革留人才
（中央社記者陳婕翎台北1日電）衛福部長石崇良在中央社專訪指出，衛福部擬保障新進醫護起薪，護理師護士公會全聯會認為，這是醫護人力永續關鍵的一步，護理人力不是短缺、是被耗損，改善起薪才能留住人才。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
覺得自己是個普通人？「25%法則」重新定義自我：找到獨特關鍵字
你知道你的優勢是什麼嗎？台灣人因為教育方式不同，不擅長去表達自己的優勢。大人學共同創辦人姚詩豪、張國洋於《大人學做事做人》一書中，分享職場做人做事的要點包括重建人際、建立互動起點、讀懂人心以及正確溝通，幫助讀者學會大人世界真正的應對進退。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中華電前進馬來西亞 強化東南亞資通訊服務
（中央社記者江明晏台北1日電）中華電信宣布，旗下新加坡子公司設立「中華電信馬來西亞公司」，瞄準台灣企業在當地設廠、拓展區域據點的需求，提供更完整即時的資通訊服務，也象徵中華電信在東南亞跨國服務能量的升級。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 319
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 165
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 2
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 3
不甩總教練？詹皇「賽中和對手板凳聊到忘我」主帥叫不動「搖頭喊暫停」
體育中心／黃崇超報導NBA湖人隊昨（2日）在主場以108比125慘敗太陽，比賽中還出現一段插曲，詹姆斯（LeBron James）在第三節尾聲球賽進行中途，球隊已經要從後場把球發進來進攻，沒想到詹皇在前場底角和對手板凳球員聊天敘舊到忘我，連總教練瑞迪克（JJ Redick）喊名叫他都沒聽到，湖人最終只好犧牲一次暫停，希望喚醒球隊一哥的比賽專注力。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 14
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 5
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 42
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意 胡瓜破冰民視除夕不缺席
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，歷經近1年低溫後，終於出現明顯緩和。據本刊掌握，雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製，帶領《大集合》成員錄製運動比賽單元。而且確定的是，今年除夕他仍不會與白冰冰同台。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 53
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 101
一天大便5次！他誤認原因是咖啡 半年後確診大腸癌第三期
一名50歲水泥師傅因近半年來每天排便4至5次，不僅影響工作還引來同事抱怨，直到體重暴瘦8公斤才在家人勸說下就醫。經檢查確診為大腸癌第三期，需接受手術及化療。醫師提醒，排便習慣改變、體重莫名下降都是大腸癌警訊，尤其45歲以上民眾更應定期進行大腸鏡檢查。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 36
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 139
這記憶體目標價上看180元！「EPS上看19.5元」報價一路飆到明年 華邦電、南亞科、群聯被點名「最猛3巨頭」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群股價沉潛多時，卻在基本面火力全開的支撐下，再次被外資與投顧推上風口。研究機構最新預測顯示，DRAM與NAND的供...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 7