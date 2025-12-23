淬鍊台灣人抗敵意志！律師：你若還相信民主，請不要嘲笑大罷免大失敗
記者李鴻典／台北報導
經濟民主連合智庫召集人賴中強律師今（23）天表示，你若相信民主，請別嘲笑大罷免大失敗。正是這樣悲壯的失敗，在淬鍊台灣人面對惡鄰的抗敵意志！
賴中強說，上個星期六，2025年12月20日，台灣公民陣線舉行第三屆第一次成員大會，改選第六任執行委員，他負責作第五任執委會工作報告。故意挑這天開會，是有意義的。
賴中強提到，一年前的這天，2024年12月20日，歷史學家或許會稱其為「台灣民主挫敗日」。那天在違反「公開透明與討論原則」的藍白黨人輾壓下，立法院通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》三大惡法，台灣民主陷入空前危機。前二者，拆掉了「司法權分立制衡」與「公民直接問責(罷免權)」兩個民主安全閥；後者，嚴重弱化中央政府財務與施政推展能力，每年中央財源被多搬四千多億到地方，中國在地協力者企圖讓台灣黎巴嫩化，也就是「癱瘓民選中央政府，境外勢力地方割據」。
賴中強透露，上週六開會當天，可以看得出來公民陣線夥伴們的心情都比平常更為輕鬆。就在前一天(12/19)，五位大法官勇敢地讓憲法法庭恢復運作，並宣告去年12月20日惡修的《憲法訴訟法》違憲無效；就在前五天(12/16)，行政院幾經轉折，最後卓榮泰院長宣布對第二次《財政收支劃分法》惡修，決定不予副署，修法不生效力。
說實話，雖然經民連一直在推動相關倡議，但是，在11月底決定12月20日召開成員大會時，我們真的不敢樂觀12月16日的卓院長宣示與12月19日的憲法法庭判決。
賴中強說，終於，在「台灣民主挫敗日」一年之後，體制內的行政權與司法權終於硬起來，採取堅定立場；對於破壞權力分立的濫權立法、對於違反「公開透明與討論原則」的輾壓式立法，分別本於憲法所賦予的行政、司法職權畫出紅線。
賴中強也指出，有些人會說，如果11個月前，行政院就祭出「不副署」的決定，憲法法庭就祭出「三位大法官拒絕評議視為迴避」的判決，那何必浪費巨大社會資源搞「大罷免」？他的看法正好相反，正是人民推動大罷免運動的挫敗，大罷免運動的撞牆，讓體制內的行政權與司法權必須直面自己無可再迴避的責任！正是大罷免運動草根庶民無畏風雨、無懼打壓的勇氣，讓廟堂之上的官員反思，在各種現實顧慮與捍衛台灣民主存續的責任倫理之間，勇敢地作出選擇。
從2024年12月21日到2025年8月23日的大罷免運動，為抵抗藍白黨人濫權搞垮台灣民主，爭取了八個月的時間；也為行政院長的「不副署」，憲法法庭的「三位大法官長期拒絕評議視為迴避」，建立了「情非得已，別無選擇」的社會正當性。
賴中強認為，在台灣人追求民主的百年歷程中，面對殖民與極權者，台灣人不乏運動巧思創意，缺的更是勇氣。他直言，長期外來政權統治的歷史，形成台灣人怕輸的性格，我們害怕成為少數，我們的教育從來不正面肯定悲劇英雄。
賴中強喊話，朋友們，以及曾經的朋友們！你若還相信民主，請不要嘲笑大罷免大失敗。正是這樣悲壯的失敗，在淬鍊台灣人面對惡鄰的抗敵意志！想想為何各地罷團志工要轉型為民防自訓團？那是什麼樣的心志與決心！那是不再敢奢求體制的自救！正是這樣悲壯的草根庶民運動，化作春泥，鼓舞了不夠勇敢的你我，鼓舞了廟堂之上的官員。這不是文學，這是你我共同參與的當代歷史。
